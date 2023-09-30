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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября

Автор:
30 сентября 2023 19:10
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3474
20
Лучший день в неделе — это суббота. Вероятно, сегодня у вас не было времени на социальные сети. Специально для вас концентрированные мемы за 30 сентября.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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20  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
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59k
Олег 6 минут назад
кг/ам
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305
Alex 20 минут назад
Автору этих высеров, регулярно сообщают об остустсвии мимальных способностей делать подборки. Но этот осёл продолжает.
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34k
ACU900 Полчаса назад
Почему они оба гуся белые? Что бабка сделала с серым гусём?
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34k
ACU900 38 минут назад
Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради Бога...
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34k
ACU900 39 минут назад
Анекдот:
Пошел как-то раз мужик в лес за грибами, ни и заблудился. Час бродил по
лесу, два, три... Не может найти дорогу. Вдруг навстечу ему бабулька с
хворостом. Он обрадовался:
- Бабуль, выручай, я заблудился, подскажи дорогу.
- А ты, сынок, помоги мне хворост до дома донести, я тебе и помогу.
- Договорились.
Подходят к ее избушке, а бабка мужику и говорит:
- Послушай, сынок, я ведь бабка не простая, за твою доброту выполню
любые твои три желания.
- Всегда мечтал иметь красивую женщину, авто и много денег.
- Ступай вот этой дорогой. А как выйдешь из леса, будет стоять 600 мерс,
в нем будет сидеть красавица, и полный багажник долларов. Но, сынок,
хочу я тебя попросить еще об одном одолжении: давно у меня мужчины не
было?
- Ладно, бабуль, что не сделаешь ради такого.
Выполнил мужик просьбу бабулькину и побежал быстрей к своему счастью. А
она ему в след кричит:
- Сынок, тебе сколько лет то?
- 35 скоро стукнет, а что?
- Такой большой, а в сказки все еще веришь...
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8k
Дмитрий Час назад
Про телефон фсё правильно.))))
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Бесит ублюдское слово "милфа", придуманное ублюдками и употребляемое ублюдками.
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32k
MatveiVainrub 2 часа назад
Точноблин . Спасибо автору за напоминание . Чуть не забыл .
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Никифоридис

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