Вильгельм Телль – легенда или реальность?

В балладе «Телленлид», написанной в 1470 году, содержится ранний рассказ о Телле. В нём он представлен как первый конфедерат. Здесь история раскрывается подробно: Гесслер заставляет Телля сбить яблоко с головы ребёнка, которого он убивает второй стрелой, прежде чем сбежать.

Странно, но в этом тексте отсутствует фактическая смерть Гесслера, хотя и отмечается, что Телль готовит стрелу, чтобы убить его.

Расширенная версия легенды представлена Эгидием Тшуди, который написал её спустя ещё сто лет, около 1570 года. К рассказу добавлено больше деталей, вероятно, придуманных автором. Среди дополнительных деталей – имя Телля (Вильгельм), его происхождение, дата выстрела в яблоко и история его смерти в 1354 году.