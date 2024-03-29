Вильгельм Телль – легенда или реальность?

Имя Вильгельма Телля знакомо многим. В основном благодаря меткому выстрелу, которым лучник сбил яблоко с головы ребёнка.
Но кто же на самом деле стоял за легендами? И существовал ли этот человек в действительности?
Согласно преданию, Телль был искусным стрелком из арбалета, который убил Альбрехта Гесслера – местного представителя австрийских герцогов из дома Габсбургов, находившегося в Альтдорфе. Непокорность и бунтарство Телля подтолкнули жителей к восстанию и созданию коалиции против иностранных правителей, которая впоследствии стала Швейцарской Конфедерацией.
Уже сейчас прослеживаются явные параллели с другим известным народным героем, правда, английским. Робин Гуд тоже был знаменитым стрелком и тоже сражался со злодеем – представителем правящей знати, в его случае шерифом Ноттингемским. Являются ли эти легенды обычным фольклором, распространённым среди простого народа, или же в них есть доля правды?
Считается, что повествование началось в начале XIV века (традиционно в 1307 году, во время правления Альберта Габсбурга), хотя первые документальные свидетельства о нём относятся к концу XV века, когда Швейцарская конфедерация обретала военное и политическое могущество. При всей своей сомнительности существования Телль является одним из главных персонажей национальной истории Швейцарии. Он был символической фигурой в период становления современной страны. В истории Европы XVIII и XIX веков он также рассматривается как символ сопротивления аристократическому правлению.
В балладе «Телленлид», написанной в 1470 году, содержится ранний рассказ о Телле. В нём он представлен как первый конфедерат. Здесь история раскрывается подробно: Гесслер заставляет Телля сбить яблоко с головы ребёнка, которого он убивает второй стрелой, прежде чем сбежать.
Странно, но в этом тексте отсутствует фактическая смерть Гесслера, хотя и отмечается, что Телль готовит стрелу, чтобы убить его.
Расширенная версия легенды представлена Эгидием Тшуди, который написал её спустя ещё сто лет, около 1570 года. К рассказу добавлено больше деталей, вероятно, придуманных автором. Среди дополнительных деталей – имя Телля (Вильгельм), его происхождение, дата выстрела в яблоко и история его смерти в 1354 году.
Именно эта версия с учётом позднейших выдумок и стала популярной. Вильгельм Телль здесь – искусный стрелок из арбалета. Австрийский монарший дом Габсбургов стремился в это время управлять швейцарским кантоном Ури, а Телль описывался как один из заговорщиков, который обещал противостоять владычеству Габсбургов.
Альбрехт Гесслер был только что назначенным австрийским фогтом (наместником) в Альтдорфе, Швейцария. Он установил шест под деревенской липой, повесил на него свою шляпу и потребовал, чтобы все жители деревни склонились перед ним. Когда Телль воспротивился, он заставил его сделать знаменитый «яблочный» выстрел. Телль легко справился с задачей, после чего был заключён в тюрьму, бежал, убил Гесслера и возглавил восстание за свободу Швейцарии.
Эта история может показаться слишком восторженной, чтобы быть правдой. И история Вильгельма Телля действительно считалась сомнительной задолго до современных оценок. Советник императора Габсбургов, писавший о ней в начале XVII века, считал всю историю выдумкой.
Тот факт, что восстание в Швейцарии хорошо задокументировано, но современных упоминаний о Телле нет, ещё больше ставит под сомнение это повествование. Некоторые части легенды имеют более ранние источники и встречаются в других, как правило, норвежских, легендах и преданиях.
Таким образом, высока вероятность того, что Телль – порождение народного разума и вымышленный герой, вставленный в повествование о сопротивлении швейцарцев господствующим габсбургским правителям, чтобы стать его образцом. Кроме того, восхваляя достоинства простого человека, легенда подчёркивает тот факт, что восстание было действительно народным.
Телль привнес в повествование простонародное начало. И всякий раз, когда в последующие годы требовался герой для поднятия швейцарского патриотизма, к нему снова обращались, добавляли детали, и сказка росла и развивалась, начав жить своей собственной жизнью.
Был ли он реальным человеком? Возможно, но настаивать на этом нельзя, поскольку факты говорят об обратном. Впрочем, красивая легенда существует, и это прекрасно. И уже не особенно важно, что сам герой приобрёл очертания гораздо позднее, чем появились первые упоминания о нём.
Источник:
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Лучник, из арбалета. Ну да ну да)