17 человек, стилисты которых облажались по полной

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Парикмахеры и стилисты, работы которых вы увидите в этом посте, слишком сильно включили своё воображение. Поэтому сногсшибательный результат не заставил себя долго ждать, а клиенты остались в шоковом состоянии, и с сильным желанием найти другого мастера. Хотя возможно, кто-то остался вполне доволен. Взгляните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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