17 человек, стилисты которых облажались по полной

Парикмахеры и стилисты, работы которых вы увидите в этом посте, слишком сильно включили своё воображение. Поэтому сногсшибательный результат не заставил себя долго ждать, а клиенты остались в шоковом состоянии, и с сильным желанием найти другого мастера. Хотя возможно, кто-то остался вполне доволен. Взгляните!

0

Котелок как у Чаплина 0 Источник:

×

×

Я не помню, что сказал парикмахеру, но кажется я не это имел ввиду 0 Источник:

Хочу хвост саламандры на голове. Для вас - любой каприз 0 Источник:

Причёска - медуза 0 Источник:

Интересно, этому парню понравилось? 0 Источник:

Истинный поклонник марки 0 Источник:

Тренд на Средневековье? 0 Источник:

0 Источник:

Очень буйная фантазия 0 Источник:

Волосы назад 0 Источник:

Голова в пиявках 0 Источник:

Хочу вот так - не проблема 0 Источник:

Можно назвать это разрезом 0 Источник:

Когда в душе ты волшебный единорог 0 Источник:

Ирокез на минималках 0 Источник:

Очень прямой пробор 0 Источник: