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17 человек, стилисты которых облажались по полной

17 человек, стилисты которых облажались по полной

Автор:
05 октября 2022 22:37
Сообщество : Юмор
Метки: воображение   мастер   причёски   результат   сногсшибательный   стилист   шок   
811
18
Парикмахеры и стилисты, работы которых вы увидите в этом посте, слишком сильно включили своё воображение. Поэтому сногсшибательный результат не заставил себя долго ждать, а клиенты остались в шоковом состоянии, и с сильным желанием найти другого мастера. Хотя возможно, кто-то остался вполне доволен. Взгляните!
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Источник:

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Метки: воображение   мастер   причёски   результат   сногсшибательный   стилист   шок   
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10  комментариев
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4k
SandMANn 10 часов назад
Впечатление хреновой тучи пьявок, высасывающих мозги, фубл@!
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Если мне не изменяет память, то это называется - Лойзенштрассе (так фашисты часто обривали узников концлагерей)...
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20k
homerchik 3 часа назад
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4k
Frank Borman 9 часов назад
Вау! Кульные хэйрдрессинги. Вот так зайдешь в барбершоп и выйдешь с ирокезом на хэде.
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830
S__D 9 часов назад
Комментарий к фото
-Кто вас стриг?
-Мастер!
-Да я понимаю, что мастер, по профессии он кто?
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830
S__D 9 часов назад
Комментарий к фото
На Гризманна похож. Не, не причёской )) Хотя.. тот тоже с косичками одно время щеголял.
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−61
Сигизмунд Лазаревич 10 часов назад
Маск с его вставными волосами себя сам точно не стрижёт
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 11 часов назад
Гуглоперевод?
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3k
Трям 11 часов назад
Зашел, чисто поставить минус.
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