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Причудливые знаки, к которым требуется пояснительная бригада

Причудливые знаки, к которым требуется пояснительная бригада

Автор:
29 сентября 2023 12:14
Сообщество : Юмор
Метки: дорожные знаки   забавно   знаки   неправильные знаки   смешно   смешные знаки   таблички   
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Знаки на дорогах и таблички в заведениях на самом деле выполняют важные функции. Они предупреждают, советую, учат и даже запрещают что-то. Но порой они выглядят очень забавно или глупо, потому над ними можно только похихикать.

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А какие забавные знаки смешили вас в последнее время?

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Метки: дорожные знаки   забавно   знаки   неправильные знаки   смешно   смешные знаки   таблички   
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