Причудливые знаки, к которым требуется пояснительная бригада

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Знаки на дорогах и таблички в заведениях на самом деле выполняют важные функции. Они предупреждают, советую, учат и даже запрещают что-то. Но порой они выглядят очень забавно или глупо, потому над ними можно только похихикать.
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2. "Я живу на 28 этаже - и у меня в доме появилась табличка, что лучше ходить по лестнице, чтобы экономить электричество"
5. В баре висит предупреждение, что нужно мыть руки после похода в туалет. В целом довольно наглядно
А какие забавные знаки смешили вас в последнее время?
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