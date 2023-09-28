"Быдло - оно и есть быдло!" Скульптура Принцессы Турнадот в Москве снова подверглась нападению

Комментарии зрителей, скорее всего охранников, наблюдавших сначала покушение на памятник, а затем мгновенную "карму" через камеру наружного видеонаблюдения, прекрасны:

— Плохо, что живой. Хорошо, если бы он там сдох!

Там фильтры стоят, вот об него головой бы ***, вот это было б хорошо, ***! Или что-нибудь сломал бы.

— Да разве ж так повезёт. Живучая тварь! Это очень плохо, конечно.