"Быдло - оно и есть быдло!" Скульптура Принцессы Турнадот в Москве снова подверглась нападению

Вы не поверите, но на памятник Принцессе Турандот, установленный на Старом Арбате в центре столицы, взгромоздился очередной вандал и снова упал. Его предшественник, свалившийся в фонтан с куском скульптуры в начале сентября, сломал пятки. Этот вылез и бодро умчал в закат. Пока его ищут, видеозапись инцидента активно обсуждается в соцсетях.
Принцессе Турандот не везёт. Очередной "понторез" повредил памятник-фонтан, установленный у театра Вахтангова на московском Арбате 28 сентября. Как сообщает SHOT, пьяный мужчина в третьем часу ночи залез на скульптуру, чтобы впечатлить своих дружков, и, разумеется, рухнул в воду с высоты, отломав часть памятника. Вандала ищет полиция.
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Комментарии зрителей, скорее всего охранников, наблюдавших сначала покушение на памятник, а затем мгновенную "карму" через камеру наружного видеонаблюдения, прекрасны:
— Плохо, что живой. Хорошо, если бы он там сдох!
Там фильтры стоят, вот об него головой бы ***, вот это было б хорошо, ***! Или что-нибудь сломал бы.
— Да разве ж так повезёт. Живучая тварь! Это очень плохо, конечно.
В начале сентября Принцессе Турандот уже досталось от пьяненького Виктора Руссо, который хотел сорвать овации зрителей, а в итоге сломал себе пятки и испортил скульптуру. Если сегодняшнего вандаа найдут, нанесенный ущерб, видимо, разделят на двоих.
Только один вопрос: из чего сделан памятник, теряющий куски после каждого нападения?
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А вообще, конечно, лазать на памятники и скульптуры - это верх деградации. Хуже только в вечный огонь нассать.
У нас много еще чего чистить надо. и не через троки НКВД, а через психоневрологические диспансеры и клиники принудительного лечения. "Карательную психиатрию" отменили - вот и пожимаем плоды.