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"Быдло - оно и есть быдло!" Скульптура Принцессы Турнадот в Москве снова подверглась нападению

"Быдло - оно и есть быдло!" Скульптура Принцессы Турнадот в Москве снова подверглась нападению

Автор:
28 сентября 2023 22:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Арбат   Москва   Принцесса   Турандот   вандал   скульптура   
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Вы не поверите, но на памятник Принцессе Турандот, установленный на Старом Арбате в центре столицы, взгромоздился очередной вандал и снова упал. Его предшественник, свалившийся в фонтан с куском скульптуры в начале сентября, сломал пятки. Этот вылез и бодро умчал в закат. Пока его ищут, видеозапись инцидента активно обсуждается в соцсетях.

Принцессе Турандот не везёт. Очередной "понторез" повредил памятник-фонтан, установленный у театра Вахтангова на московском Арбате 28 сентября. Как сообщает SHOT, пьяный мужчина в третьем часу ночи залез на скульптуру, чтобы впечатлить своих дружков, и, разумеется, рухнул в воду с высоты, отломав часть памятника. Вандала ищет полиция.

Комментарии зрителей, скорее всего охранников, наблюдавших сначала покушение на памятник, а затем мгновенную "карму" через камеру наружного видеонаблюдения, прекрасны:

— Плохо, что живой. Хорошо, если бы он там сдох!

Там фильтры стоят, вот об него головой бы ***, вот это было б хорошо, ***! Или что-нибудь сломал бы.

— Да разве ж так повезёт. Живучая тварь! Это очень плохо, конечно.

В начале сентября Принцессе Турандот уже досталось от пьяненького Виктора Руссо, который хотел сорвать овации зрителей, а в итоге сломал себе пятки и испортил скульптуру. Если сегодняшнего вандаа найдут, нанесенный ущерб, видимо, разделят на двоих.

Только один вопрос: из чего сделан памятник, теряющий куски после каждого нападения?

Источник:

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Метки: Арбат   Москва   Принцесса   Турандот   вандал   скульптура   
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15  комментариев
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Борис Карабанов 56 минут назад
Да, бл.дь, невозможно не согласиться, епт, действительно, с.ка, кругом одно быдло, нах.
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6k
Андрей Крылов 3 минуты назад
Реально, что-то всех придурков тянет на ту принцессу залезть. А из чего она сделана, такая хрупкая? Предлагаю отлить её из хром молибденовой стали и покрыть нитридом титана, чтоб блестела столетиями, как золотая. . Пусть попробуют очередные полудурки такое сломать. А что покалечатся, то их проблемы.
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5k
workmen77 6 минут назад
Если бы нормальный человек так жестко упал с такой высоты, то убился бы, а этой субтанции всё нипочем.
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76
ruslan d 10 минут назад
Бедная принцесса ...
Летел хорошо
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9k
uehl 14 минут назад
Быдло-то быдло, но охрана такие же быдляки, мат-перемат.
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20k
speaktr-st 22 минуты назад
Вы сиськи ей прикройте, тогда замученные спермотоксикозом гопники может и меньше лазать станут на скульптуру. :)
А вообще, конечно, лазать на памятники и скульптуры - это верх деградации. Хуже только в вечный огонь нассать.
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76
ruslan d speaktr-st 9 минут назад
Да не поможет , там испокон веков точка сбора алконавтов ... один фиг полезут ...
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11k
Dmitry 22 минуты назад
Тот случай когда к заголовку и добавить нечего... Все именно так.
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8k
rutt 24 минуты назад
Бедная Турандот, сколько уже дебилов сломалось.. Каждого бы убил. Первая и единственная.
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6k
Трям 46 минут назад
На дно фонтана надо было поставить шипы... сантиметров 15!
Ссылка youtu.be
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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