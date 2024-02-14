FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1211 постов • 53 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В центре Москвы после незначительного ДТП мужчины устроили перестрелку не на жизнь, а на смерть

В центре Москвы после незначительного ДТП мужчины устроили перестрелку не на жизнь, а на смерть

Автор:
14 февраля 2024 23:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Lexus   Арбат   ДТП   Москва   Плющиха   перестрелка   
1360
1
2

В центре Москвы на Плющихе произошла дуэль из-за того, что автомобиль Lexus на Арбате агрессивно перестроился и задел Mercedes.

В распоряжении Readovka оказались кадры перестрелки в центре Москвы на Плющихе — мужчины начали стрелять друг в друга из пистолетов на расстоянии нескольких метров. Дуэлянты сражались не на жизнь, а насмерть, практически не пытаясь спрятаться от пуль. В конфликте участвовали четыре человека.

Во время перестрелки они вышли прямо на проезжую часть, не обращая внимания на то, что вокруг было много людей и машин — в столице самый час-пик. Через несколько минут появились сотрудники полиции. После окрика «оружие бросай» — один из стрелков положил пистолет на землю и поднял руки.

Подробности конфликта раскрыл Telegram-канал «112».

Хозяйка поврежденной иномарки вместе с мужем решила оформлять ДТП, поехали с лихачами на Плющиху, однако водитель и пассажир Lexus начали себя грубо вести. На место прибыли друзья владелицы Mercedes.

В ходе потасовки один из мужчин, который ехал в автомобиле Lexus, открыл огонь от травматического оружия. Три человека госпитализированы, один доставлен в ОВД. По данным издания Baza, личности всех участников конфликта установлены. В причинах разбирается полиция.

Кстати, рядом с местом происшествия находится 6-ой специальный батальон ГИБДД. Именно сотрудники ДПС были первыми, кто остановил стрелявших.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Lexus   Арбат   ДТП   Москва   Плющиха   перестрелка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Дмитрий Час назад
Эээ! Сотрудники ДПС могли бы и поучаствовать в перестрелке!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Seryi_spb Минуту назад
Измельчал Кавказ! Какие травматы? Вы ещё на пощёчинах дуэль устройте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Duckk 8 минут назад
Абу-ковбои?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
536
Александр Поляков 23 минуты назад
любители корана и овец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Попов Полчаса назад
Тир прогуливали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 37 минут назад
Из жизни нетерпиллов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслана Тарасова 38 минут назад
Шо опять! Меня терзают смутные сомнения, что это были очередные "незаменимые специалисты" вылезшие из аулов и кишлаков. Хотя могу и ошибаться. Могли спуститься и с гор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий Час назад
то что это "тожероссияне " я не сомневаюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Billi_Bons Час назад
Дети гор балуются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Элек Мек 2 часа назад
Дикий народ,дети гор....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 2 часа назад
ну кто ж так стреляется? так и не застрелишь и не застрелишься, не себе не людям!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93664



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому
Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому
Кто пойдет на выборы президента России
Кто пойдет на выборы президента России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В любой непонятной ситуации...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#факты#ДТП#аварии#Автовсячина#Реакция#Разное#природа
#животные#машина#интересно#в мире#забавно#авто аварии#кино#история#подборка#полиция
#Прикол#автомобили#интересное#кот#позитив#люди#США#Россия#собака#конфликт
Кто пойдет на выборы президента России Кто пойдет на выборы президента России Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД "Быдло - оно и есть быдло!" Скульптура Принцессы Турандот в Москве снова подверглась нападению "Быдло - оно и есть быдло!" Скульптура Принцессы Турандот в Москве снова подверглась нападению "У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве "У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве На Арбате мужчина взобрался на статую принцессы Турандот и, отломив кусок, рухнул вниз На Арбате мужчина взобрался на статую принцессы Турандот и, отломив кусок, рухнул вниз Два грузовика загорелись после аварии в Москве Два грузовика загорелись после аварии в Москве

На что жалуетесь?

Вернуться