В центре Москвы после незначительного ДТП мужчины устроили перестрелку не на жизнь, а на смерть

Подробности конфликта раскрыл Telegram-канал «112».

Хозяйка поврежденной иномарки вместе с мужем решила оформлять ДТП, поехали с лихачами на Плющиху, однако водитель и пассажир Lexus начали себя грубо вести. На место прибыли друзья владелицы Mercedes.

В ходе потасовки один из мужчин, который ехал в автомобиле Lexus, открыл огонь от травматического оружия. Три человека госпитализированы, один доставлен в ОВД. По данным издания Baza, личности всех участников конфликта установлены. В причинах разбирается полиция.