В центре Москвы после незначительного ДТП мужчины устроили перестрелку не на жизнь, а на смерть

В центре Москвы на Плющихе произошла дуэль из-за того, что автомобиль Lexus на Арбате агрессивно перестроился и задел Mercedes.
В распоряжении Readovka оказались кадры перестрелки в центре Москвы на Плющихе — мужчины начали стрелять друг в друга из пистолетов на расстоянии нескольких метров. Дуэлянты сражались не на жизнь, а насмерть, практически не пытаясь спрятаться от пуль. В конфликте участвовали четыре человека.
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Во время перестрелки они вышли прямо на проезжую часть, не обращая внимания на то, что вокруг было много людей и машин — в столице самый час-пик. Через несколько минут появились сотрудники полиции. После окрика «оружие бросай» — один из стрелков положил пистолет на землю и поднял руки.
Подробности конфликта раскрыл Telegram-канал «112».
Хозяйка поврежденной иномарки вместе с мужем решила оформлять ДТП, поехали с лихачами на Плющиху, однако водитель и пассажир Lexus начали себя грубо вести. На место прибыли друзья владелицы Mercedes.
В ходе потасовки один из мужчин, который ехал в автомобиле Lexus, открыл огонь от травматического оружия. Три человека госпитализированы, один доставлен в ОВД. По данным издания Baza, личности всех участников конфликта установлены. В причинах разбирается полиция.
Кстати, рядом с местом происшествия находится 6-ой специальный батальон ГИБДД. Именно сотрудники ДПС были первыми, кто остановил стрелявших.
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