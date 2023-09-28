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"Пожалуйста, удали видео": женщина застала мужа за просмотром порно, нашла в сети ту самую актрису и пожаловалась ей на благоверного

"Пожалуйста, удали видео": женщина застала мужа за просмотром порно, нашла в сети ту самую актрису и пожаловалась ей на благоверного

Автор:
28 сентября 2023 12:04
Сообщество : Голая правда
Метки: Yasmina Khan   порноактриса   ревность   смешно   супружеские отношения   тверк   
2317
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Порноактриса Ясмина Хан поделилась забавной историей со своими подписчиками. Оказывается, и такое бывает.

Многие женщины совершенно спокойно относятся к увлечению своих мужей порно. Некоторые и вовсе просматривают ролики вместе с супругом во время интима и не видят в этом ничего зазорного. А находятся те, что ревнуют своих благоверных к порноактрисам, и, конечно, это выглядит нелепо.


Ясмина Хан поделилась со своими подписчиками занятной ситуацией: в соцсетях ей написала женщина, муж которой мастурбировал на ролик с участием актрисы для взрослых. Увиденное очень огорчило даму и он асначала обратилась к Хан с претензией, а потом - с просьбой:


«Зачем ты выкладываешь видео с тверком? Я поймала своего мужа мастурбирующим на твои видео. Это неправильно! Пожалуйста, удали свои видео», - написала пользовательница с ником GwGwAri.


Вряд ли Ясмин пошла навстречу обиженной даме, ведь эти видео - способ её заработка. Кстати, не такого уж и маленького - в год труженица сексуального фронта "поднимает" около 300 тысяч долларов. Основная часть дохода - эротический контент, во время которого Хан исполняет за деньги просьбы поклонников. Некоторые мужчины не ограничиваются просмотром тверка, а просят прислать порноактрису своё ношеное бельё. И, конечно, она не отказывает.



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Метки: Yasmina Khan   порноактриса   ревность   смешно   супружеские отношения   тверк   
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4  комментария
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10k
Пётр Час назад
Мдааа...как много ещё наивных дур на этом свете...вроде замужем и наверное ей не 16...печально
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7k
Андрей Полминуты назад
а где сам ролик? друг спрашивает )
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2k
дормидонт 8 минут назад
Удалить это видео? Да не вопрос. Просто начинай финансировать её.
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92
Kostiantyn Yeryhin 15 минут назад
Сплетни скандалы расследования
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