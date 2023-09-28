"Пожалуйста, удали видео": женщина застала мужа за просмотром порно, нашла в сети ту самую актрису и пожаловалась ей на благоверного

Вряд ли Ясмин пошла навстречу обиженной даме, ведь эти видео - способ её заработка. Кстати, не такого уж и маленького - в год труженица сексуального фронта "поднимает" около 300 тысяч долларов. Основная часть дохода - эротический контент, во время которого Хан исполняет за деньги просьбы поклонников. Некоторые мужчины не ограничиваются просмотром тверка, а просят прислать порноактрису своё ношеное бельё. И, конечно, она не отказывает.