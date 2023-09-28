"Пожалуйста, удали видео": женщина застала мужа за просмотром порно, нашла в сети ту самую актрису и пожаловалась ей на благоверного

Порноактриса Ясмина Хан поделилась забавной историей со своими подписчиками. Оказывается, и такое бывает.
Многие женщины совершенно спокойно относятся к увлечению своих мужей порно. Некоторые и вовсе просматривают ролики вместе с супругом во время интима и не видят в этом ничего зазорного. А находятся те, что ревнуют своих благоверных к порноактрисам, и, конечно, это выглядит нелепо.
Ясмина Хан поделилась со своими подписчиками занятной ситуацией: в соцсетях ей написала женщина, муж которой мастурбировал на ролик с участием актрисы для взрослых. Увиденное очень огорчило даму и он асначала обратилась к Хан с претензией, а потом - с просьбой:
«Зачем ты выкладываешь видео с тверком? Я поймала своего мужа мастурбирующим на твои видео. Это неправильно! Пожалуйста, удали свои видео», - написала пользовательница с ником GwGwAri.
Вряд ли Ясмин пошла навстречу обиженной даме, ведь эти видео - способ её заработка. Кстати, не такого уж и маленького - в год труженица сексуального фронта "поднимает" около 300 тысяч долларов. Основная часть дохода - эротический контент, во время которого Хан исполняет за деньги просьбы поклонников. Некоторые мужчины не ограничиваются просмотром тверка, а просят прислать порноактрису своё ношеное бельё. И, конечно, она не отказывает.
Источник:
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