Орудия, от холостого залпа которых сносит крыши и выбивает стекла

У меня был подробный пост о ее подземной части (ссылка будет в конце рассказа), а сегодня я расскажу как выглядят башни изнутри. Точнее как выглядит боевое отделение второй башни МБ-3-12ФМ. Сразу прошу прощения, если в рассказе будут какие-то технические неточности, так как я далеко не артиллерист))

На 30-й батарее в Севастополе стоят 305-мм орудийные башни с линкора "Полтава", аналогичные башням Ворошиловской батареи на острове Русский. Вход внутрь осуществляется через дверь в кормовой части башни.