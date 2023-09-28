Орудия, от холостого залпа которых сносит крыши и выбивает стекла

Летом прошлого года я наконец-то побывал на тридцатой бронебашенной береговой батарее Севастополя.
У меня был подробный пост о ее подземной части (ссылка будет в конце рассказа), а сегодня я расскажу как выглядят башни изнутри. Точнее как выглядит боевое отделение второй башни МБ-3-12ФМ. Сразу прошу прощения, если в рассказе будут какие-то технические неточности, так как я далеко не артиллерист))
На 30-й батарее в Севастополе стоят 305-мм орудийные башни с линкора "Полтава", аналогичные башням Ворошиловской батареи на острове Русский. Вход внутрь осуществляется через дверь в кормовой части башни.
Войдя внутрь башни, мы упираемся в пост управления процессом заряжания среднего орудия №180.
Орудие № 180 до 30-й батареи, вместе с правым орудием, было установлено линкоре "Марат".
Изготовлено в 1917 году, лейнировано в 1941 году.
Пройдем к правому орудию.
Перед ним установлен аналогичный пост управления механическим процессом заряжания орудия и механизм привода прибойника. Над панелью управления расположены переговорные трубы.
На панели управления. Три металлические рукоятки в нижней части управляют зарядником, замком и прибойником. Рукоятка с правой стороны, сбоку, включает электропитание механизмов. Индикаторы показывают состояниях механизмов, кнопки на верхней панели включают различные варианты движения механизмов.
Казенная часть правого орудия № 165.
Справа от орудия расположены: розмах ручного привода затвора (левый серенький на фото).
И розмах ручного привода вертикального наведения орудия.
За ними, в правом углу расположено место вертикального наводчика правого орудия, на котором установлен принимающий прибор угла вертикального наведения № 44. Внизу штурвал электромеханического привода вертикального наведения, для поднятия ствола на нужный угол.
На полу удобный табурет для наводчика.))
Вид на боевое отделение правого орудия с места вертикального наводчика.
По этим металлическим направляющим из шахты поднимается зарядник со снарядом и двумя полузарядами. Вес снаряда образца 1911 года составляет 471 кг, вес одного полузаряда 132 кг
На фото видны красные ролики механизма подъема зарядника.
Слева от проема между правым и левым орудием, на возвышении расположено рабочее место командира башни.
Именно он отдает команду на залп. На фото видно телефонные аппараты связи, сидение и кронштейн на котором расположены приборы управления.
В отсеке левого орудия №85 (изготовлено 1914 году) расположено рабочее место горизонтального наводчика башни, в дальнем левом углу видно его стул, перед которым стоит штурвал, похожий на руль троллейбуса. Ближе пробраться к сожалению не получилось). Башня вращается на +\-185 градусов от директрисы стрельбы.
На примере этого орудия показан процесс заряжания орудия. На фото видно открытый затвор орудия, он открывается по команде с пульта заряжающего. Серая "коробка" слева - это зарядник, внутри которого поднимаются снаряд и полузаряды. На нижнем лотке зарядника лежит снаряд, а в коробке полузаряды. Все это за доли секунды заталкивается внутрь орудия))
Процесс стрельбы выглядит так, сначала заряжание орудия, затем вертикальное наведение, потом горизонтальное наведение и выстрел.
На этом экскурсию заканчиваю, как смог - так рассказал. Технические подробности при необходимости думаю каждый и так найдет в сети.
Стреляла бронебашенная батарея последний раз в 50-х годах, на съемках какого-то фильма про войну. От холостого залпа орудий тогда выбило стекла и снесло несколько крыш в соседнем поселке. С тех пор орудия больше не стреляли. Ну и как обещал, ссылка на первую часть рассказа о подземной части береговой батареи. Ссылка на первую часть вот тут.
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