FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2464 поста • 844 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное
Орудия, от холостого залпа которых сносит крыши и выбивает стекла

Орудия, от холостого залпа которых сносит крыши и выбивает стекла

Автор:
28 сентября 2023 08:42
Сообщество : Военное
Метки: Крым   Оружие   Севастополь   армия ссср   артиллерия   история   советская техника   
964
22

Летом прошлого года я наконец-то побывал на тридцатой бронебашенной береговой батарее Севастополя.

У меня был подробный пост о ее подземной части (ссылка будет в конце рассказа), а сегодня я расскажу как выглядят башни изнутри. Точнее как выглядит боевое отделение второй башни МБ-3-12ФМ. Сразу прошу прощения, если в рассказе будут какие-то технические неточности, так как я далеко не артиллерист))

На 30-й батарее в Севастополе стоят 305-мм орудийные башни с линкора "Полтава", аналогичные башням Ворошиловской батареи на острове Русский. Вход внутрь осуществляется через дверь в кормовой части башни.

×
×

Войдя внутрь башни, мы упираемся в пост управления процессом заряжания среднего орудия №180.

Орудие № 180 до 30-й батареи, вместе с правым орудием, было установлено линкоре "Марат".

Изготовлено в 1917 году, лейнировано в 1941 году.

Пройдем к правому орудию.

Перед ним установлен аналогичный пост управления механическим процессом заряжания орудия и механизм привода прибойника. Над панелью управления расположены переговорные трубы.

На панели управления. Три металлические рукоятки в нижней части управляют зарядником, замком и прибойником. Рукоятка с правой стороны, сбоку, включает электропитание механизмов. Индикаторы показывают состояниях механизмов, кнопки на верхней панели включают различные варианты движения механизмов.

Казенная часть правого орудия № 165.

Справа от орудия расположены: розмах ручного привода затвора (левый серенький на фото).

И розмах ручного привода вертикального наведения орудия.

За ними, в правом углу расположено место вертикального наводчика правого орудия, на котором установлен принимающий прибор угла вертикального наведения № 44. Внизу штурвал электромеханического привода вертикального наведения, для поднятия ствола на нужный угол.

На полу удобный табурет для наводчика.))

Вид на боевое отделение правого орудия с места вертикального наводчика.

По этим металлическим направляющим из шахты поднимается зарядник со снарядом и двумя полузарядами. Вес снаряда образца 1911 года составляет 471 кг, вес одного полузаряда 132 кг

На фото видны красные ролики механизма подъема зарядника.

Слева от проема между правым и левым орудием, на возвышении расположено рабочее место командира башни.

Именно он отдает команду на залп. На фото видно телефонные аппараты связи, сидение и кронштейн на котором расположены приборы управления.

В отсеке левого орудия №85 (изготовлено 1914 году) расположено рабочее место горизонтального наводчика башни, в дальнем левом углу видно его стул, перед которым стоит штурвал, похожий на руль троллейбуса. Ближе пробраться к сожалению не получилось). Башня вращается на +\-185 градусов от директрисы стрельбы.

На примере этого орудия показан процесс заряжания орудия. На фото видно открытый затвор орудия, он открывается по команде с пульта заряжающего. Серая "коробка" слева - это зарядник, внутри которого поднимаются снаряд и полузаряды. На нижнем лотке зарядника лежит снаряд, а в коробке полузаряды. Все это за доли секунды заталкивается внутрь орудия))

Процесс стрельбы выглядит так, сначала заряжание орудия, затем вертикальное наведение, потом горизонтальное наведение и выстрел.

На этом экскурсию заканчиваю, как смог - так рассказал. Технические подробности при необходимости думаю каждый и так найдет в сети.

Стреляла бронебашенная батарея последний раз в 50-х годах, на съемках какого-то фильма про войну. От холостого залпа орудий тогда выбило стекла и снесло несколько крыш в соседнем поселке. С тех пор орудия больше не стреляли. Ну и как обещал, ссылка на первую часть рассказа о подземной части береговой батареи. Ссылка на первую часть вот тут.

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Крым   Оружие   Севастополь   армия ссср   артиллерия   история   советская техника   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
227
dm.star2011 2 часа назад
напомнил

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
739
Takerey 24 минуты назад
А на 35 ББ были?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
r3mba4 57 минут назад
Аврора где? ей вообще одного холостого выстрела было достаточно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
bsl110

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Зоозащитники спасли льва, который провёл 6 лет в клетке в полном одиночестве
Зоозащитники спасли льва, который провёл 6 лет в клетке в полном одиночестве
"Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для возвращения на Родину
"Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для...
Набирающие популярность в сообществах
Самая опасная и самая безжалостная банда в мире. MS-13 . Интересные факты
Самая опасная и самая безжалостная банда в мире. MS-13 . Интересные факты
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Красота, да и только
Красота, да и только
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#интересно#история#кино#милота#в мире#сарказм#улыбнуло
#машина#интересное#люди#позитив#аварии#авто аварии#Россия#забавно#США#деньги
#автомобили#животные#Автовсячина#Прикол#ДТП#Ynews#Москва#истории#факты#кража
Красота, да и только Красота, да и только Колбасные изделия и технические сосуды: примеры самого нестандартного оружия в истории дуэлей Колбасные изделия и технические сосуды: примеры самого нестандартного оружия в истории дуэлей В Крыму заявили об обнаружении упавшего в море американского беспилотника В Крыму заявили об обнаружении упавшего в море американского беспилотника Крымский Том: пушистый полосатик, спасший от голодной смерти незадачливых оккупантов Крымский Том: пушистый полосатик, спасший от голодной смерти незадачливых оккупантов Почему ковбой никогда не заряжал барабан полностью? Почему ковбой никогда не заряжал барабан полностью? Головной убор как не самое очевидное, но эффективное оружие Головной убор как не самое очевидное, но эффективное оружие

На что жалуетесь?

Вернуться