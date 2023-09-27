Старейшей активной торрент-раздаче в мире исполнилось 20 лет

Короткометражный фильм был снят группой новозеландских друзей. Оперируя весьма ограниченным бюджетом в 800 новозеландских долларов, почти половина из которых была потрачена на кожаную куртку для главного героя, им удалось завершить проект всего за девять дней.

После завершения съёмок фильма оказалось, что самой большой проблемой является распространение, так как обычные каналы дистрибуции фильмов были недоступны, а бесплатные сервисы обмена видео ещё даже не появились. Стоимость запуска собственного сервера в разы превышала средства, потраченные на съёмки.

Тогда специалист группы по информационным технологиям Себастьян Кай Фрост (Sebastian Kai Frost) начал искать альтернативы. В фильме он сыграл небольшую роль и взял на себя различные технические функции, но настоящий прорыв произошёл, когда он наткнулся на новую технологию под названием BitTorrent. «Это выглядело многообещающе, поскольку масштабировалось так, что чем популярнее становился файл, тем больше распределялась нагрузка на полосу пропускания. Это казалось идеальным решением», — вспоминал Фрост.

Убедив команду в том, что BitTorrent — правильный выбор, Фрост 28 сентября 2003 года создал новую раздачу. Для проверки он скомпилировал трекер на своём собственном компьютере под управлением Linux и убедился, что всё работает правильно. Короткометражный фильм имел немалый успех, только за первую неделю его скачали около 70 тыс. человек. Это достижение выглядит впечатляющим, поскольку в то время BitTorrent был значительно менее распространён.

Прошло двадцать лет, а торрент все ещё работает и имеет более сотни раздающих, а авторы фильма планируют поддерживать раздачу Fanimatrix настолько долго, насколько это будет возможным. По утверждению исследователей ресурса torrentfreak.com, это самый старый активный торрент в интернете, который заслуживает попадания в учебники по истории.

Нам удалось скачать короткометражку, но не сразу, так как анонсирующий сервер kaos.gen.nz длительное время был недоступен. Так что советуем проявить терпение, если захотите приобщиться к истории.