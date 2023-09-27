Подборка картинок из инета. ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Источник:
- В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети
- "Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети
- "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин
- Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
- "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети