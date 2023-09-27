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Кринж, соулмейт, коуч: модные словечки, которые многих вводят в ступор

Кринж, соулмейт, коуч: модные словечки, которые многих вводят в ступор

Автор:
27 сентября 2023 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   замена слов   краш   кринж   модные слова   новые слова   русский язык   
2273
17

В современном мире люди часто используют различные модные словечки. Их смысл понятен не всем, да и употреблять можно простые русские слова. Однако эту планету уже не остановить!

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А какие модные словечки больше всего бесят вас?

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Метки: Прикол   замена слов   краш   кринж   модные слова   новые слова   русский язык   
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25  комментариев
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12k
Copycat 2 часа назад
больно читать язык идиотов
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2k
Vadim Balabanov 18 минут назад
Комментарий к фото
"Желания" имеют право быть осуществимыми, а "хотелки" нет.
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3k
Хачик Полчаса назад
Комментарий к фото
Напомнило, старый...)))
У вас есть дор- блю?
А что это?
Это сыр с синей плесенью.
Сыра нет. Есть сосиски дор- блю и хлеб дор- блю.
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2k
Куртуазный Маньерист 38 минут назад
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6k
Старичок 42 минуты назад
новопиdapckий язык он такой.
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91k
7guest 44 минуты назад
А компьютерный сленг?
Полу-анекдот/полу быль конца 90х.
Едут в метро два парня. Один другого спрашивает:
- Ты чего такой печальный?
- Та, мама сдохла.
- Что, совсем?
- Ну да. Всю ночь с нею трахался, а под утро мозги вынул, а ее отнёс на помойку.
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15k
Типа граф 45 минут назад
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−4
english_rulit 45 минут назад
Как бы не фонтанировала здесь из говномётов многочисленная оплачиваемая из российского бюджета армия пропогандонов. Эти словечки - чёткий диагноз, огромная часть россиян тупо завидует западу и если бы не липкие щупальца собратьев, с радостью рванула бы туда подальше из банки с пауками.
Они правда там тоже проявляют свой паучий характер, но то отдельная тема. Пусть запад сам учится бороться с такими
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58k
Олег Час назад
бутерброд с сыром не может стОить 700 руб, а крутон с пармой может. Я в Крыму заехал на заправке поесть и вообще не понял названия жрючева.
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15k
Kucher Час назад
"coachman" с аглицкого на человеческий переводится, как "кучер"
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76
ruslan d Час назад
Overqualified слово конечно смешное , но это явление реально есть , сталкивался
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869k
А.Берестенко 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Себастьян Перейра 2 часа назад
Кринж, соулмейт, коуч: модные словечки, которые многих вводят в ступорПосмотреть
Кринж, соулмейт, коуч: модные словечки, которые многих вводят в ступор
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21k
kσρβγς 2 часа назад
Мля... а переводы?

По пункту первому. Было такое. Хотел устроиться на подработку, по профилю, но на должность ниже... Отказали - Вы слишком опытный, будете воровать, а мы поймать не сможем... Так относиться к соискателям... Априори считая их ворами...
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12k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
чего блэйт? разве у чьих то батей есть такая привычка вставлять модные английские слов в речь?
ВГИК откуда такое тупое сравнение?

больше похоже на зумеров которые реально выучат какое то слово и потом везде его и к месту и не к месту пихают
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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
потому что слово хотелки имеет уничижительное значение)
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Спелая кукурузинка

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