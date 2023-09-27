Кринж, соулмейт, коуч: модные словечки, которые многих вводят в ступор

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В современном мире люди часто используют различные модные словечки. Их смысл понятен не всем, да и употреблять можно простые русские слова. Однако эту планету уже не остановить!
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А какие модные словечки больше всего бесят вас?
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У вас есть дор- блю?
А что это?
Это сыр с синей плесенью.
Сыра нет. Есть сосиски дор- блю и хлеб дор- блю.
Полу-анекдот/полу быль конца 90х.
Едут в метро два парня. Один другого спрашивает:
- Ты чего такой печальный?
- Та, мама сдохла.
- Что, совсем?
- Ну да. Всю ночь с нею трахался, а под утро мозги вынул, а ее отнёс на помойку.
Они правда там тоже проявляют свой паучий характер, но то отдельная тема. Пусть запад сам учится бороться с такими
Уехать тебе (как и любому другому пиз*оболу) никто не мешает.
Только нах*й ты кому там нужен.
По пункту первому. Было такое. Хотел устроиться на подработку, по профилю, но на должность ниже... Отказали - Вы слишком опытный, будете воровать, а мы поймать не сможем... Так относиться к соискателям... Априори считая их ворами...
ВГИК откуда такое тупое сравнение?
больше похоже на зумеров которые реально выучат какое то слово и потом везде его и к месту и не к месту пихают