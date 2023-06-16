"Слово дня": самый полезный шутливый словарь

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Проект от Кирилл Краваев "Слово дня" - это шутливый словарь, в который каждый день добавляются смешные объяснения. Самые обычные и популярные фразы максимально доступно и на понятном языке интерпретируются с юморком.
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