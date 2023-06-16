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"Слово дня": самый полезный шутливый словарь

"Слово дня": самый полезный шутливый словарь

Автор:
16 июня 2023 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   интересно   прикольно   русский язык   слово дна   слово дня   смешно   смешные слова   
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Проект от Кирилл Краваев "Слово дня" - это шутливый словарь, в который каждый день добавляются смешные объяснения. Самые обычные и популярные фразы максимально доступно и на понятном языке интерпретируются с юморком.

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Метки: Прикол   интересно   прикольно   русский язык   слово дна   слово дня   смешно   смешные слова   
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7  комментариев
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34k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Хрень какая-то
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25k
Сибиряк 2 часа назад
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sedoisever 2 часа назад
Всё-таки, закрепилось это "б*яТь", благодаря школоте.
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Спелая кукурузинка

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