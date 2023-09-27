FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Неформат 373 поста • 116 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Неформат
Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
27 сентября 2023 11:29
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
858
28
Свернуть все комментарии под фото

Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Неформат"
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Dobry vojak Svejk 4 минуты назад
Комментарий к фото
В далёком детстве нас иголкой было не испугать ! Но, были и другие опасности... Ржавый гвоздь не раз ногу протыкал (летом бегали в основном в кедах и гвоздю эта резинка - что пуле занавеска). Страх умереть от гангрены (именно от неё, проклятой, не от столбняка или прочих других научных терминов, а именно от гангрены, уж больно звучит наверное мерзко), в общем страх от неё умереть был велик и опасен. НО!!! ПОДОРОЖНИК !!! Именно эта панацея от всех бед росла вдоль всех дорог и под каждым забором !)))) Именно подорожник. Пыльный, грязный, но, сука, этакий Айболит от всех бед! Потёр его об майку, чтобы пыль стереть, и под носок в ране. Всё! Хана бактериям! Только хромать осталось и ждать, пока домой вечером загонят... Там ремень от мамы и квалифицированный уход за раной, но до вечера - плевал ты на эти дырки в ноге! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий ! 38 минут назад
Комментарий к фото
Размеры до свадьбы и после часто разные. Я бы не рисковал. И вообще....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
7guest Час назад
Комментарий к фото
Глава ДНР, Денис Пушилин, запретил менять первые буквы в его имени и фамилии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Глупости. Большинство вполне счастливых молодоженов продает платья после свадьбы. А куда их хранить - счастливые не рассчитывают использовать их повторно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Diesel Час назад
Комментарий к фото
У нее ник на аватарке случайный или предлагающий?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Diesel Час назад
Комментарий к фото
А вот и древнеегиптянин, считывающий этот QR))) Они же были высокотехнологичными, со стилусом, только размером великоваты, как, впрочем, и пирамиды... Гитантомания по египетски)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Голос Вселенной 2 часа назад
Комментарий к фото
Я в детстве что-то шил на полу, потом иголку воткнул в палас вертикально. Само собой, забыл про нее. Потом на нее наступил, вошла в пятку, как в масло, не смотря на то, что ушком, да еще и с вдетой ниткой. По венам не пошла, конечно, но ушко скрылось в пятке полностью и уперлось в кость. Я ее тут же вытащил и оттуда фонтанчиком брызнула кровь.
Потом еще долго кровило, носок был в крови несколько дней после школы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Комментарий к фото
пока будет стягивать зубы поломается весь фасад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Комментарий к фото
такая что ли

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Тамара 2 часа назад
Комментарий к фото
Почему у Алексея баба на авке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Тамара