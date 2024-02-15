В Москве загорелось здание "Известий"

Площадь пожара уже составляет около 1500 квадратных метров.
В центре Москвы на Пушкинской площади прямо сейчас горит здание "Известия холл". Пожару присвоен третий из пяти возможных уровень сложности.
Осторожно! В видео содержится ненормативная лексика!
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С улицы огня не видно - пожар охватил два здания во дворе. По предварительным данным, от огня пострадал ночной клуб Lookin Rooms и бар "Резиденция". Сейчас горит административная постройка, которая находилась на реконструкции.
По сообщениям СМИ, внутри двора обрушился купол металлического строения.
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На время работы оперативных и экстренных служб перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку.
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Сведений о пострадавших пока нет.
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