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В Москве загорелось здание "Известий"

В Москве загорелось здание "Известий"

Автор:
15 февраля 2024 07:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Москва   ЧП   известия-холл   пожар   пушкинская площадь   
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Площадь пожара уже составляет около 1500 квадратных метров.

В центре Москвы на Пушкинской площади прямо сейчас горит здание "Известия холл". Пожару присвоен третий из пяти возможных уровень сложности.


С улицы огня не видно - пожар охватил два здания во дворе. По предварительным данным, от огня пострадал ночной клуб Lookin Rooms и бар "Резиденция". Сейчас горит административная постройка, которая находилась на реконструкции.


По сообщениям СМИ, внутри двора обрушился купол металлического строения.




На время работы оперативных и экстренных служб перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку.



Сведений о пострадавших пока нет.


Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Москва   ЧП   известия-холл   пожар   пушкинская площадь   
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3  комментария
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1k
Александр Шевченко 50 минут назад
Кому-то очень это место приглянулось, через пару лет поймём, может быть ...
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94k
Доктор Джонс 12 минут назад
А других известий на сегодня нет...
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