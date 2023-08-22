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Тиктокер поразил поклонников гигантскими бицепсами

Тиктокер поразил поклонников гигантскими бицепсами

Автор:
22 августа 2023 12:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   бицепсы   видеоблогеры   и такое бывает   руки-базуки   терешин руки базуки   фрики   фрики из соцсетей   
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В TikTok появился парень с никнеймом theanimalhilemakumu и огромными бицепсами, которые, похоже, имеют дутую природу. Подписчики, которых у этого качка уже более 140 тысяч, называют его Карателем и гадают, что именно он себе вколол.


У тиктокера theanimalhilemakumu набралось довольно много поклонников и миллион лайков. Его гигантские руки сбили людей с толку — все пытаются понять, почему его бицепсы настолько огромные.


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А он лишь подливает масла в огонь, публикуя видео, на которых поигрывает мускулами или напрягает мышцы, показывая их размер и мощь.



Помните, несколько лет назад был такой фрик из Пятигорска, Руки-Базуки aka Кирилл Терёшин, который раздул себе бицепсы до огромных размеров инъекциями вазелина?


Вот про него, «Русского Попая», сразу вспомнили и начали сравнивать с Карателем, поскольку выглядит очень похоже.


Кстати, со времён былой «славы» Терёшин уже успел пережить тяжелую операцию и сто раз пожалеть о том, что довёл себя до такого состояния и сильно навредил здоровью.


Но Каратель, похоже, совершенно ни о чём не беспокоится. Всё у него хорошо и его шпинатный допинг (моряк Попай ел шпинат, чтобы получить сверхсилу) по-прежнему действует.


Он ведёт себя так, будто единственная его проблема — найти рубашку или футболку, которая налезет на раздутые до состояния шаров бицепсы.







Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   бицепсы   видеоблогеры   и такое бывает   руки-базуки   терешин руки базуки   фрики   фрики из соцсетей   
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41  комментарий
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114k
parallax 2 часа назад
Подписчики такие же придурки как и этот стиноловый дебил.
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50k
turyst 18 секунд назад
А загорел-то как!
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7k
salim777 12 минут назад
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29k
Serg2001 20 минут назад
Всех, кто подписан на подобных долб@бов, давно пора реально ограничивать в правах... лишать избирательного права, водительских прав и т.п.... Там с мозгами явная беда
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116
Андрей Граф 24 минуты назад
Дебилы блин...
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18k
Михаил Гривин 24 минуты назад
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22k
Дмитрий 24 минуты назад
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11k
Кот Бегемот Полчаса назад
Три в одном: тиктокер, нигер&дебил
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16k
Элитный тигр 39 минут назад
А если он еще гей или транс, то количество поклонников возрастет раз в 10...
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3k
OLDer 40 минут назад
Тиктокер поразил поклонников гигантскими бицепсами...и отсутствием мозга
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7k
Slowly 40 минут назад
В шпинате, кстати, очень много витамина К, который влияет на свёртываемость крови. Он её загущает. Сильно. Вы будете смеяться, но именно это влияет на кровеносную систему и, в том числе, на доступ кислорода в мозг посредством этого кровотока.
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4k
Еркен 41 минуту назад
Единственный кого он карает это самого себя и свое здоровье
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668
partners74 44 минуты назад
это же до какой степени и.п.ан.утым нужно быть, чтобы вкачивать в себя всякую дрянь? ладно бы губошлёпные бабы, уродующие себя сами ( хер бы с ними, мозгов нет и не будет), но это.......
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1k
Kra 56 минут назад
Его самого-то не пугает такое уродство?...
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33k
Юр21 Час назад
Идиот.
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1k
АНДРЕЙ Час назад
Пистесс 140 к дебилов "поклонников" следят за ним
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16k
Vital Idol Час назад
"..называют его Карателем и гадают, что именно он себе вколол..."

и делают ставки, когда он сдохнет...
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680
Куруш Час назад
нафига ему рубашка? он же пуговки не застегнет
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3k
Бомбардир Час назад
Уродливо же смотрится...
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57
Vadim Voronin Час назад
Ждём видео, где этот имбецил лопнет нах.уй
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9k
krivsan Час назад
вот зачем на фишках уеб..ки силиконовые
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