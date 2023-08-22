Тиктокер поразил поклонников гигантскими бицепсами

В TikTok появился парень с никнеймом theanimalhilemakumu и огромными бицепсами, которые, похоже, имеют дутую природу. Подписчики, которых у этого качка уже более 140 тысяч, называют его Карателем и гадают, что именно он себе вколол.
У тиктокера theanimalhilemakumu набралось довольно много поклонников и миллион лайков. Его гигантские руки сбили людей с толку — все пытаются понять, почему его бицепсы настолько огромные.
А он лишь подливает масла в огонь, публикуя видео, на которых поигрывает мускулами или напрягает мышцы, показывая их размер и мощь.
Помните, несколько лет назад был такой фрик из Пятигорска, Руки-Базуки aka Кирилл Терёшин, который раздул себе бицепсы до огромных размеров инъекциями вазелина?
Вот про него, «Русского Попая», сразу вспомнили и начали сравнивать с Карателем, поскольку выглядит очень похоже.
Кстати, со времён былой «славы» Терёшин уже успел пережить тяжелую операцию и сто раз пожалеть о том, что довёл себя до такого состояния и сильно навредил здоровью.
Но Каратель, похоже, совершенно ни о чём не беспокоится. Всё у него хорошо и его шпинатный допинг (моряк Попай ел шпинат, чтобы получить сверхсилу) по-прежнему действует.
Он ведёт себя так, будто единственная его проблема — найти рубашку или футболку, которая налезет на раздутые до состояния шаров бицепсы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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и делают ставки, когда он сдохнет...