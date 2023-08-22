Тиктокер поразил поклонников гигантскими бицепсами

Помните, несколько лет назад был такой фрик из Пятигорска, Руки-Базуки aka Кирилл Терёшин, который раздул себе бицепсы до огромных размеров инъекциями вазелина?

Вот про него, «Русского Попая», сразу вспомнили и начали сравнивать с Карателем, поскольку выглядит очень похоже.