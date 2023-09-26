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Блогерша продала своё ношеное нижнее бельё за пол миллиона

Блогерша продала своё ношеное нижнее бельё за пол миллиона

Автор:
26 сентября 2023 13:38
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   Юмор   бельё   блогер   деньги   интересное   трусы   фото   
1503
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Согласно закону, нижнее бельё нельзя вернуть по чеку, но девушка придумала, как перепродать обычные трусы очень выгодно.

Началось всё с того, что одна малоизвестная (в прошлом) блогерша Юлия Ляшева решила на своей странице устроить необычный аукцион. Девушка по-приколу выставила на продажу свои трусы.

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Первый лот — ношеные турселя с уточками. Как ни странно, трусы купила некая Юли за 110 тысяч рублей.

Желающих оказалось много и девушка не растерялась, выставив второй лот: ношеные трусы с Эдвардом из "Сумерек". Некто Алексей Г. приобрёл их за 400 тыс. рублей.

Пользователи Твиттер удивились предприимчивостью девушки и тоже решили присоединиться. Как оказалось, очень много людей мечтают продать свои старые семейники.

Треш-блогер Андрей Петров тоже решил присоединиться и выставил на продажу свои трусы. У него тоже есть фотографии, но публиковать мы это не будем. Надо сказать, ему удалось продать свои трусы некому Александру за 180 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Твиттер   Юмор   бельё   блогер   деньги   интересное   трусы   фото   
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14  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 57 минут назад
мир ипанулся окончательно
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231
FreelancerND 24 секунды назад
Не, ну к юлоггерше вопросов нет, денег на ровном месте поднять.
Меня больше беспокоит такое количество [мат], которые готовы сломя голову бежать покупать ношенные трусы этой девки.
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82k
Доктор Джонс 3 минуты назад
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2k
Виталий 5 минут назад
ношеные с чиркашами и с жёлтым оттенком
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32k
БамбарбияКиргуду 6 минут назад
Она постирала хоть перед продажей,или оригинал дороже?
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32k
БамбарбияКиргуду 7 минут назад
Пока не поздно,надо скупмть у баб ношеные трусы и продавать их через автоматы,как в ипонии.Пусть не пол мильона,но чувствую бизнес пойдёт.
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4k
Горожанин 10 минут назад
Похоже, началось.
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2k
Vergüenza Ajena 17 минут назад
Ну, если бы она их ещё и снимала в прямом эфире....
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10k
МихА Полчаса назад
Подала идею... щас все начнут свои проперженные стринги продавать
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4k
Еркен 40 минут назад
"Сам играет, сам поет, сам билеты продает" - вот это про современных блогеров, уйма времени и никакой пользы обществу, хоть бы книги продавали, которые сами прочитали.
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9k
Гомерчик 48 минут назад
ну ну, верим... Тупо самопиар.
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