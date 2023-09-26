Девушка запуталась волосами в колесе обозрения в индийском парке аттракционов

Этот случай не первый. В апреле в этом же парке погибла 20-летняя студентка при подобных обстоятельствах, тогда колесо не успели вовремя остановить. Приянка Баури зацепились за механизм волосами и провисела на нем почти минуту, прежде чем упала на землю.

А в 2016 году 16-летняя студентка решила сделать селфи на фоне аттракциона в индийском Барауте и практически лишилась скальпа.