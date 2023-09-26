Девушка запуталась волосами в колесе обозрения в индийском парке аттракционов

Отдыхающие в парке аттракционов запечатлели, как мужчины, балансирующие на металлической раме, судорожно пытаются освободить девушку. Ее волосы запутались в механизме колеса обозрения на высоте 7,5 метров. Администрация парка быстро среагировала на крики пострадавшей и отключала устройство. Жертв удалось избежать, разве что девушка лишилась длинных волос.
Инцидент, который мог закончиться летальным исходом, произошел в индийском городе Дварка во время фестиваля Ширешвар в северо-западном индийском штате Гуджарат. Ошеломленные посетители наблюдали за тем, как сотрудники парка поднимаются на высоту и перерезают ножом волосы девушки.
Жертв удалось избежать, разве что девушка лишилась шевелюры.
Этот случай не первый. В апреле в этом же парке погибла 20-летняя студентка при подобных обстоятельствах, тогда колесо не успели вовремя остановить. Приянка Баури зацепились за механизм волосами и провисела на нем почти минуту, прежде чем упала на землю.
А в 2016 году 16-летняя студентка решила сделать селфи на фоне аттракциона в индийском Барауте и практически лишилась скальпа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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