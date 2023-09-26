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Девушка запуталась волосами в колесе обозрения в индийском парке аттракционов

Девушка запуталась волосами в колесе обозрения в индийском парке аттракционов

Автор:
26 сентября 2023 08:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Индия   Спасение   волосы   колесо обозрения   парк аттракционов   происшествие   
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Отдыхающие в парке аттракционов запечатлели, как мужчины, балансирующие на металлической раме, судорожно пытаются освободить девушку. Ее волосы запутались в механизме колеса обозрения на высоте 7,5 метров. Администрация парка быстро среагировала на крики пострадавшей и отключала устройство. Жертв удалось избежать, разве что девушка лишилась длинных волос.

Инцидент, который мог закончиться летальным исходом, произошел в индийском городе Дварка во время фестиваля Ширешвар в северо-западном индийском штате Гуджарат. Ошеломленные посетители наблюдали за тем, как сотрудники парка поднимаются на высоту и перерезают ножом волосы девушки.

Жертв удалось избежать, разве что девушка лишилась шевелюры.


Этот случай не первый. В апреле в этом же парке погибла 20-летняя студентка при подобных обстоятельствах, тогда колесо не успели вовремя остановить. Приянка Баури зацепились за механизм волосами и провисела на нем почти минуту, прежде чем упала на землю.

А в 2016 году 16-летняя студентка решила сделать селфи на фоне аттракциона в индийском Барауте и практически лишилась скальпа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   Спасение   волосы   колесо обозрения   парк аттракционов   происшествие   
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