В Якутии спасли Деда Мороза от мороза

В Якутии на обочине дороги 1 января был обнаружен Дедушка Мороз, который возвращаясь домой после праздника, прилег отдохнуть в сугроб на обочине, да так там и остался бы ночевать, если бы не случайный автолюбитель, который потревожил его сон: "Дед Мороз, давай вставай, что ты тут делаешь?":