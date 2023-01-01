В Якутии спасли Деда Мороза от мороза

Якутский Дед Мороз, уставший после празднования Нового года, не добрёл до дома и прилег отдохнуть в сугроб на обочине.
В Якутии на обочине дороги 1 января был обнаружен Дедушка Мороз, который возвращаясь домой после праздника, прилег отдохнуть в сугроб на обочине, да так там и остался бы ночевать, если бы не случайный автолюбитель, который потревожил его сон: "Дед Мороз, давай вставай, что ты тут делаешь?":
Учитывая, что в Якутии стоят 40-градусные морозы, нетрудно представить, что было бы с Дедушкой, если бы его не разбудили. Замерз бы насмерть. Не факт, что он уже себе ничего не отморозил. О происшествии сообщает издание СахаПресс.
После того, как Деда Мороза разбудили, он невозмутимо поднялся и пошел по своим делам.
Суровые Деды Морозы сурового русского Севера
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