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В Якутии спасли Деда Мороза от мороза

В Якутии спасли Деда Мороза от мороза

Автор:
01 января 2023 20:42
Сообщество : Жить в России
Метки: дед мороз   морозы   обочина   происшествие   пьяный   спасение   якутия   
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Якутский Дед Мороз, уставший после празднования Нового года, не добрёл до дома и прилег отдохнуть в сугроб на обочине.

В Якутии на обочине дороги 1 января был обнаружен Дедушка Мороз, который возвращаясь домой после праздника, прилег отдохнуть в сугроб на обочине, да так там и остался бы ночевать, если бы не случайный автолюбитель, который потревожил его сон: "Дед Мороз, давай вставай, что ты тут делаешь?":

Учитывая, что в Якутии стоят 40-градусные морозы, нетрудно представить, что было бы с Дедушкой, если бы его не разбудили. Замерз бы насмерть. Не факт, что он уже себе ничего не отморозил. О происшествии сообщает издание СахаПресс.

После того, как Деда Мороза разбудили, он невозмутимо поднялся и пошел по своим делам.

Суровые Деды Морозы сурового русского Севера

Источник:

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Метки: дед мороз   морозы   обочина   происшествие   пьяный   спасение   якутия   
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3  комментария
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32k
Fat Lynx Час назад
Какие-то олени кинули его...
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61k
Александр Ломовицкий 36 минут назад
"пьяный якут-это дрова" где выпьет там в спать ляжет
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737
pnml11 Час назад
не верю (станиславский)
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