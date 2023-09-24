Инсталляция «Я люблю ПМС» появилась в белорусских Ляховичах

Директор "Предприятия мелиоративных систем» (ПМС) из белорусской глубинки рассказал о расслабляющем эффекте новой патриотической инсталляции, установленной напротив заводской проходной. Работы по благоустройству территории будут продолжены, сообщается в СМИ города.
Баннер «Мы мелиораторы и нам это нравится!» и неоднозначная композиция — «Я ❤️ ПМС», появились на днях напротив административного здания предприятия мелиоративных систем в Ляховичах Брестской области. Понять, в любви к чему именно признаются авторы композиции, "стилизованной под государственную символику" с первой попытки удастся далеко не каждому белорусу.
Фотографии новой композиции опубликовала местная районная газета «Ляхавіцкі веснік».
Под аббревиатурой ПМС, которая для большинства людей является кратким обозначением «предменструального синдрома», имеется ввиду, разумеется, название предприятия.
Руководитель организации Сергей Юшкевич в беседе с изданием «Подъём» признался, что территорию украсили по его инициативе. Говорит, людям нравится:
Работы много, а так народ немножко расслабился, поулыбался. Для женщин это значит одно, для работников — другое. Это для работников в первую очередь.
Менять неоднозначную аббревиатуру директор не намерен.
«А зачем? Мы называемся ПМС. Так называются все предприятия мелиоративной отрасли Беларуси. Нормальные люди поймут, где мы работаем, а остальные… Тут можно 20 раз расшифровать по-разному».
Рядом с композицией про любовь к ПМС установили баннер с признанием "Мы милиораторы и нам это нравится", на котором отразили основные направления деятельности организации. На баннер поместили фотографии сотрудников предприятия, спецтехнику и мелиораторов за работой.
Креативненько!
Источник:
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