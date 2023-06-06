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"Осталась ночевать и не дала": пользователи делятся историями, когда отказали в близости

"Осталась ночевать и не дала": пользователи делятся историями, когда отказали в близости

Автор:
06 июня 2023 18:52
Сообщество : Юмор
Метки: близость   не дала   обсуждения   отказала   отношения   парень и девушка   пмс   
1116
13

Интимная связь - дело добровольное. Но порой все договорённости улетучиваются, когда люди не могут договориться.

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Метки: близость   не дала   обсуждения   отказала   отношения   парень и девушка   пмс   
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14k
Мистер Фикс 15 минут назад
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АнтонПолднев 5 минут назад
Барышни совсем юных лет, на будущее - во время ПМС есть как минимум три способа удовлетворить мужчину. Тем более, как я понял, раз она приезжала за какими-то вещами, то они явно видятся не впервые.
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9k
Гомерчик 14 минут назад
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