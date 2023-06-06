"Осталась ночевать и не дала": пользователи делятся историями, когда отказали в близости

1116
13
Интимная связь - дело добровольное. Но порой все договорённости улетучиваются, когда люди не могут договориться.
1. В Твиттере завирусилось очередное обсуждение: девушка осталась ночевать у парня и сказала, что интима не будет. Он согласился, а потом...
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама