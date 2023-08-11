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"Если мужчина увидит прокладки в доме, то он тебя бросит!": заблуждения и мифы о ПМС

"Если мужчина увидит прокладки в доме, то он тебя бросит!": заблуждения и мифы о ПМС

Автор:
11 августа 2023 11:06
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: из твиттера   истории   комментарии   отношение к пмс   пмс   прокладки   
2854
15

Как ни странно, но женские средства личной гигиены порой вызывают стыд у самих женщин. Особенно старшего поколения. Перед вами странные мнения и заблуждения о мужской реакции на прокладки и тампоны.

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Метки: из твиттера   истории   комментарии   отношение к пмс   пмс   прокладки   
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26  комментариев
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575
Дмитрий 2 часа назад
Я, как и любой мужчина смотревший телевизор, прекрасно умею пользоваться прокладками! Их нужно облить синей жидкостью и сдавить в кулаке! )))
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57k
Олег 41 минуту назад
В поезде в туалет заходит девка,решила поменять тампон,
а старый в окно ...
Вдоль дороги шел железнодорожник и тампон точно попадает ему в лицо.
После некоторого замешательства снимает и говорит...
... Вроде вата а все еб,ало в кровь !!!!
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14k
hunter 42 минуты назад
тампон внутри писи -не помеха для секса)
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198
Patiot hunter Полчаса назад
Помеха...
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11k
Copycat 43 минуты назад
у меня знакомый был который бросил свою девушку из-за того что она попросила его за тампонами сходить в аптеку по тому что ей хреново было

я его спросил типа "ты че дурак?" а он такой "не по мужски это за таким в магазин ходить"
увы и такие бывают
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247
Liberman 44 минуты назад
да как то пофиг на них... но только использованные - бесят, че ты раскидываешь эту вонючую кровищу?! как свинья не веди себя - и делов.
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29k
Aqueronte 50 минут назад
Мне как то по фигу, но прям демонстративно выставлять их тоже некрасиво. Дилдо на кровати, прокладки на шкафчике. Этику же никто не отменял? Может еще в столовой за обедом сменить?
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9k
Regerald 59 минут назад
Не, ну если так стесняться - надо и туалетную бумагу сразу прятать. А то вдруг кто подумает что ты какаешь...
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3k
americos Час назад
Что на закусь возьмём? Давай Марс. Да ну их нахрен заморские штучки. Вчера взяли Тампакс, так вата ватой. Еле прожевали.
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1k
grigorenko vladislav Час назад
Да идите вы со своими целомудреностями в то место, куда тампоны суют! Нежные какие! Увидел прокладку - и упал! И он навсегда, и сам в обморок! Идиоты...
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1k
neskaju20 Час назад
Да конечно мужчина не испугается вида прокладок, но, как говорится, [мат] их на видном месте держать? У баб какой-то комлекс, надо обязательно пометить территорию. Я баба, я теку, вот мои прокладки.
Та [мат], котрая говорит, что мужик ей чашу будет вставлять это вообще кончелыга, осталось только жопу ей подмыть и мужик, не мужик, а бытовой раб.
Есть грань у нормальных людей, мужчине и женщине не надо видеть как проходят гигиентические процедуры друг друга.
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8k
sedoisever Час назад
Если лежащие прокладки могут сделать из мужика импотента, то вид туалетной бумаги вообще должен его убить.
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9k
Garpia121 Час назад
Жаль, что в последнее время забылось слово - стыдливость. Кошмара не случиться, импотенция не придет, воспитанный мужчина не подаст вида. Но нормальная женщина, не будет выставлять такие вещи на показ.
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Суровые мужики делают стельки для сапог и берцев из прокладок. А так - похрен, если, конечно, это не использованные прокладки. Типа мужики не знают, что у баб каждый месяц кровища хлещет. Знаем, анатомию проходили. Может где в Гейропах это страшно, по фильмам там если у девицы впервые менструция, то она там вся на измене, как это так, что делать, я вся умру, чуть не вены резать. То ли им мамы не говорят, то ли не то говорят, хз
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5k
Тамара 2 часа назад
Не верьте подобным дебилкам.
Мне почти полтинник и я подтверждаю - были в Союзе прокладки.

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17k
Сергей 2 часа назад
Прокладку под портянку и в караул.
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