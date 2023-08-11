"Если мужчина увидит прокладки в доме, то он тебя бросит!": заблуждения и мифы о ПМС

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Как ни странно, но женские средства личной гигиены порой вызывают стыд у самих женщин. Особенно старшего поколения. Перед вами странные мнения и заблуждения о мужской реакции на прокладки и тампоны.
1. В Твиттере девушка начала актуальную тему о мифах и заблуждениях, связанных с мужской реакцией
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5. В современном обществе как будто мужчины сами совсем ничего не стесняются, а вот женщины...
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а старый в окно ...
Вдоль дороги шел железнодорожник и тампон точно попадает ему в лицо.
После некоторого замешательства снимает и говорит...
... Вроде вата а все еб,ало в кровь !!!!
я его спросил типа "ты че дурак?" а он такой "не по мужски это за таким в магазин ходить"
увы и такие бывают
Та [мат], котрая говорит, что мужик ей чашу будет вставлять это вообще кончелыга, осталось только жопу ей подмыть и мужик, не мужик, а бытовой раб.
Есть грань у нормальных людей, мужчине и женщине не надо видеть как проходят гигиентические процедуры друг друга.
Мне почти полтинник и я подтверждаю - были в Союзе прокладки.