Человек, смотрящий в море

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Этот арт-объект олицетворяет каждого, кто ищет вдохновение перед новым свершением.
Она выполнена из полированных металлических прутьев, а ночью подсвечивается.
Инсталляция высотой 15 метров, состоящая из 4500 деталей, установлена на берегу моря.
Скульптура расположена возле мыса Меганом, на территории арт-парка «Таврида». Создал арт-объект художник и сценограф Сергей Паукер-Бравин.
Координаты - 44.833459, 35.017052.
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