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Человек, смотрящий в море

Человек, смотрящий в море

Автор:
21 июня 2023 11:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Крым   инсталяция   красота   море   смотрящий в море   фото   человек   
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Этот арт-объект олицетворяет каждого, кто ищет вдохновение перед новым свершением.

Она выполнена из полированных металлических прутьев, а ночью подсвечивается.

Инсталляция высотой 15 метров, состоящая из 4500 деталей, установлена на берегу моря.


Скульптура расположена возле мыса Меганом, на территории арт-парка «Таврида». Создал арт-объект художник и сценограф Сергей Паукер-Бравин.


Координаты - 44.833459, 35.017052.

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Метки: Видео   Крым   инсталяция   красота   море   смотрящий в море   фото   человек   
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4  комментария
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jfk Час назад
хз, на первой фотке будто в нем две какахи ищут выход
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Ирина 41 минуту назад
Уже много лет стоит памятник Шукшину в Сростках Алтайского края, как будто с нее скопировано :)).
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26k
Федор 2 часа назад
Классное место)) Была полудикая бухта Капсель, теперь там такая движуха)) Все строят, строят и строят))
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