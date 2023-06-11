Гигантский желтый утенок в Гонконге сдулся на глазах у зрителей

Знаменитая инсталляция Гонконга вернулась после десятилетнего перерыва. Толпы людей в собрались в гавани, чтобы поглазеть на двух гигантских уточек, плывущих вдоль городских набережных.

Церемония открытия прошла в Гонконге утром в субботу. Инсталляция голландского художника должна была, как пишут СМИ, подарить зрителям «двойное счастье», но в день открытия что-то пошло не так. Воздух из одной фигуры выпустили уже через несколько часов.