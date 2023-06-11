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Гигантский желтый утенок в Гонконге сдулся на глазах у зрителей

Гигантский желтый утенок в Гонконге сдулся на глазах у зрителей

Автор:
11 июня 2023 23:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гонконг   гигантские утята   жара   инсталяция   сдуваться   утята   
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Два знаменитых гигантских желтых утенка, созданных голландским художником Хофманом, вернулись в Гонконг спустя 10 лет, но один из них сдулся уже через несколько часов после торжественной церемонии открытия инсталляции. Очевидцы поделились кадрами произошедшего в соцсетях.

Знаменитая инсталляция Гонконга вернулась после десятилетнего перерыва. Толпы людей в собрались в гавани, чтобы поглазеть на двух гигантских уточек, плывущих вдоль городских набережных.

Церемония открытия прошла в Гонконге утром в субботу. Инсталляция голландского художника должна была, как пишут СМИ, подарить зрителям «двойное счастье», но в день открытия что-то пошло не так. Воздух из одной фигуры выпустили уже через несколько часов.

Как удалось выяснить пронырливым урналистам, организаторы инсталляции «Две утки Флорентина Хофмана», установленной в гавани Виктория в Гонконге, сдули одну из 18-метровых резиновых уток из-за аномально жаркой погоды, вызвавшей повышение давления воздуха внутри фигуры. Об этом говорится 10 июня на странице акции в "запрещеннограме".

Организаторы уточнили, что около 13:00 по местному времени (08:00 мск) рабочие проверяли состояние фигуры и обнаружили, что поверхность одной «чрезмерно растянута из-за повышения давления воздуха в условиях жары». Поскольку прибытие плавучей ремонтно-технической мастерской требовало времени, специалисты решили спустить воздух из фигуры утенка, «чтобы избежать рисков».

Как следует из опубликованного видео, воздух вышел из утенка за несколько секунд. Туристы и местные жители на набережной, спокойно отреагировали на произошедшее, продолжив фотографироваться.

Жёлтые скульптуры высотой 18 метров являются частью серии резиновых уточек, созданных известным голландским художником Флорентином Хофманом. Впервые они появились в 2007 году и побывали в основных городах по всему миру.

 Уточки-близняшки будут плавать перед Гонконгским центром конференций и выставок, а затем сделают остановку перед штаб-квартирой городского правительства. Жители выразили большую радость в связи с их возвращением, - сообщает ИноТВ.

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Метки: Гонконг   гигантские утята   жара   инсталяция   сдуваться   утята   
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11  комментариев
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35k
russger 7 часов назад
Какая интересная новость про интересного "художника" с его интересным шедевром
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19k
Карлсончек 45 минут назад
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33k
ACU900 2 часа назад
"пронырливым урналистам" - как говорится оговорка по Фрейду :)
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1k
Провокатор 4 часа назад
«чрезмерно растянута из-за повышения давления воздуха в условиях жары».
А морской водой из шлангов окатить для охлаждения?
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953
Sexxxton 4 часа назад
Ждём новости про Юлию Якубенко и её сосиски. Или что там у неё ещё произошло в жизни.
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224
Pasha Panfilov 5 часов назад
Хм. Возможно стоило не воздухом их накачивать, а набить пустыми пластиковыми бутылками, предварительно скрепляя их наглухо друг с другом, чтобы в случае прорыва оболочки они не расплылись никуда. Была бы вообще непотопляемая уточка ))
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459
Makfatym 7 часов назад
что...психологическая травма?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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