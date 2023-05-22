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В Риме экоактивисты вылили чёрную краску в знаменитый фонтан Треви

В Риме экоактивисты вылили чёрную краску в знаменитый фонтан Треви

Автор:
22 мая 2023 11:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Италия   акция   краска   новое поколение   рим   фонтан треви   экоактивисты   
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Скоро из-за стараний подобных демонстрантов достопримечательности придётся огораживать.

Экоактивисты в очередной раз напомнили о себе, изгадив один из самых знаменитых фонтанов в мире. "Спасатели планеты" из движения "Последнее поколение" залезли в фонтан Треви в центре Рима, рядом с которым постоянно находятся толпы туристов, и залили воду чёрной краской, набросав сверху древесного угля.


Демонстранты держали в руках транспаранты с надписями, призывающими отказаться от покупки полезных ископаемых. Также они упомянули наводнение на северо-востоке страны, унесшее, по последним данным, жизни 14 человек, назвав его "предупреждением о чёрном будущем, которое ожидает человечество".

Чиновница по городской безопасности Рима Луиза Реджименти резко отреагировала на выходку демонстрантов и назвала их эковандалами.


Очередная демонстративная акция эковандалов на этот раз ударила по всемирно известному символу Рима — фонтану Треви. Это серьёзный жест, тревожная эскалация, которую необходимо остановить с помощью плана безопасности памятников и работ. Искусство больше всего рискует в Риме и Лацио

Мэр Рима Роберто Гуальтьери сообщил, что активисты не нанесли непоправимого ущерба знаменитому фонтану. Краска попала на гидроизоляционный материал, а не на мрамор, поэтому её можно удалить, не повредив достопримечательность.


В апреле нынешнего года власти Италии одобрили законопроект, согласно которому за порчу архитектурных памятников предусматривается уголовное наказание, а также штрафы до 60 тысяч евро. Но оштрафуют ли на такую сумму активистов из "Нового поколения", к сожалению, не сообщается.

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Метки: Италия   акция   краска   новое поколение   рим   фонтан треви   экоактивисты   
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18  комментариев
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Человек Разумный 54 минуты назад
Есть лечение это болезни. Собрать всех в кучу, и выставить каждому счет на очистку по прайсу х5.
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382
ЧЕбуратор 8 минут назад
Дегенераты.
Мы боремся за чистоту природы и поэтому загадим фонтан.
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1k
LisA 9 минут назад
предлагаю этим экоактивистам сделать резервацию без электричества, воды, канализации, газа и прочих излишеств цивилизации. утром встал, за водичкой сходил, коровку подоил, дровишек нарубил. и так года три, а лучше пять. если через этот срок убеждения останутся, то можно выпускать - пусть дальше протестует - заслужил.
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yahaomsk 41 минуту назад
пока этих еб@нутых не начнут садить на реальные сроки , они и будут творить дичь
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932
Uganda Час назад
Ссылка coub.com
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WisImp Час назад
Все эти "эко-активисты" проплачены США, дабы расшатать экономику Европы. В самом США таких протестов почти нет.
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Евгений Час назад
Лучше бы шампуня налили. И памятник помыли бы и людям развлечение.
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Shtoppi Час назад
чет мне кажется, что этих кретинов нужно просто вывозить за город и пускать пулю в затылок.
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ЧЕбуратор Shtoppi 5 минут назад
Ну вот ещё, пулю тратить.
Забросить в тайгу и пусть выживают (если смогут) в экологически чистой обстановке.
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