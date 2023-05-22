В Риме экоактивисты вылили чёрную краску в знаменитый фонтан Треви

Скоро из-за стараний подобных демонстрантов достопримечательности придётся огораживать.
Экоактивисты в очередной раз напомнили о себе, изгадив один из самых знаменитых фонтанов в мире. "Спасатели планеты" из движения "Последнее поколение" залезли в фонтан Треви в центре Рима, рядом с которым постоянно находятся толпы туристов, и залили воду чёрной краской, набросав сверху древесного угля.
Демонстранты держали в руках транспаранты с надписями, призывающими отказаться от покупки полезных ископаемых. Также они упомянули наводнение на северо-востоке страны, унесшее, по последним данным, жизни 14 человек, назвав его "предупреждением о чёрном будущем, которое ожидает человечество".
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Чиновница по городской безопасности Рима Луиза Реджименти резко отреагировала на выходку демонстрантов и назвала их эковандалами.
Очередная демонстративная акция эковандалов на этот раз ударила по всемирно известному символу Рима — фонтану Треви. Это серьёзный жест, тревожная эскалация, которую необходимо остановить с помощью плана безопасности памятников и работ. Искусство больше всего рискует в Риме и Лацио
Мэр Рима Роберто Гуальтьери сообщил, что активисты не нанесли непоправимого ущерба знаменитому фонтану. Краска попала на гидроизоляционный материал, а не на мрамор, поэтому её можно удалить, не повредив достопримечательность.
В апреле нынешнего года власти Италии одобрили законопроект, согласно которому за порчу архитектурных памятников предусматривается уголовное наказание, а также штрафы до 60 тысяч евро. Но оштрафуют ли на такую сумму активистов из "Нового поколения", к сожалению, не сообщается.
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Мы боремся за чистоту природы и поэтому загадим фонтан.
Но, желательно, на кол.
(Салтыков-Щедрин)
Почему-то вспомнился старый не очень смешной анекдот, после прочтения Вашего комментария.
Забросить в тайгу и пусть выживают (если смогут) в экологически чистой обстановке.