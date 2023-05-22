В Риме экоактивисты вылили чёрную краску в знаменитый фонтан Треви

Экоактивисты в очередной раз напомнили о себе, изгадив один из самых знаменитых фонтанов в мире. "Спасатели планеты" из движения "Последнее поколение" залезли в фонтан Треви в центре Рима, рядом с которым постоянно находятся толпы туристов, и залили воду чёрной краской, набросав сверху древесного угля.





Демонстранты держали в руках транспаранты с надписями, призывающими отказаться от покупки полезных ископаемых. Также они упомянули наводнение на северо-востоке страны, унесшее, по последним данным, жизни 14 человек, назвав его "предупреждением о чёрном будущем, которое ожидает человечество".