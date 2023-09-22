Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

Фермер впоследствии уточнил, что животные уничтожили около 100 килограммов его урожая. При этом он пожаловался журналистам, что до этого часть его урожая пострадала от шторма «Даниэль». «Я не знаю, смеяться или плакать», — прокомментировал он инцидент.





Причиной вторжения стада в теплицу с каннабисом, вероятнее всего, стал недостаток травы. Из-за недавнего разрушительного шторма и наводнений многие пастбища в Греции, особенно на Салоникской равнине, оказались подтоплены, оставив скот без пищи и уничтожив часть посевов и урожая.



