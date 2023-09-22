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Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

Автор:
22 сентября 2023 21:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: греция   марихуана   медицинский каннабис   новости   овцы   чудная долина   
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В Греции стадо, которое паслось на наполовину затопленной Салоникской равнине, в поисках травы разорило теплицу фермера, выращивающего медицинский каннабис. Пастух, позднее нагнавший стадо, догадался, что овцы успели съесть значительное количество конопли, по их странному поведению.

Фермер впоследствии уточнил, что животные уничтожили около 100 килограммов его урожая. При этом он пожаловался журналистам, что до этого часть его урожая пострадала от шторма «Даниэль». «Я не знаю, смеяться или плакать», — прокомментировал он инцидент.


Причиной вторжения стада в теплицу с каннабисом, вероятнее всего, стал недостаток травы. Из-за недавнего разрушительного шторма и наводнений многие пастбища в Греции, особенно на Салоникской равнине, оказались подтоплены, оставив скот без пищи и уничтожив часть посевов и урожая.


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Метки: греция   марихуана   медицинский каннабис   новости   овцы   чудная долина   
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14  комментариев
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8k
Алексей 10 часов назад
Это был не Ментос
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Echo 5 часов назад
Срочно доить овец и особенно баранов
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14k
Ser 9 часов назад
верю!

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13k
Кыся 10 часов назад
Ага, верю-верю. Скурил, продал, а на овец свалил.
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7k
alexxxx7878 14 часов назад
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5k
Suvar_ 15 часов назад
овцы не едят канабис так то, вытоптать да, но не съесть
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91k
Херанука Паибалу 16 часов назад
Да-да
"медицинский каннабис"......
фермер выращивает....
.....ага-ага......
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62k
doker 16 часов назад
Раз не знает « смеяться или плакать», значит точно всё сожрали - даже на затяжку не оставили...
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
24877



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