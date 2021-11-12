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Искусственный интеллект воссоздал древнюю Олимпию

Искусственный интеллект воссоздал древнюю Олимпию (15 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Искусственный интеллект   греция   история   новости   олимпия   современные древности   факты   цифровая реконструкция   
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Министерство культуры и спорта Греции совместно с компанией с Microsoft воссоздало в цифровом виде древнюю Олимпию времен первых Олимпийских игр. Microsoft и компания Iconem сделали тысячи фотографий местности и сохранившихся памятников древности, а искусственный интеллект превратил их в цифровые модели. Цифровая реконструкция включает 27 памятников, в том числе Храм Зевса и Олимпийский стадион.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   греция   история   новости   олимпия   современные древности   факты   цифровая реконструкция   
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6  комментариев
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Alexey Vanchenko 2 часа назад
"...статуя Зевса, скульптура из слоновой кости и золота высотой более 120 метров..." - вы в своем уме? Сколько-сколько?
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Sergius SPb Час назад
Пф, все я виде в Ассасин Крид Одиссея.
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Frank Borman 3 часа назад
Цифрулизация и искусственный интеллект творят чудеса. Вот уже и Олимпию обцифрулили.
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