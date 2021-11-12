Искусственный интеллект воссоздал древнюю Олимпию

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Министерство культуры и спорта Греции совместно с компанией с Microsoft воссоздало в цифровом виде древнюю Олимпию времен первых Олимпийских игр. Microsoft и компания Iconem сделали тысячи фотографий местности и сохранившихся памятников древности, а искусственный интеллект превратил их в цифровые модели. Цифровая реконструкция включает 27 памятников, в том числе Храм Зевса и Олимпийский стадион.
Теперь люди со всего мира могут воочию увидеть место проведения первых Олимпийских игр в том виде, в каком его наблюдали греческие олимпийцы более 2000 лет назад. Это стало возможным благодаря цифровой реконструкции, сделанной в рамках проекта «Древняя Олимпия: точки соприкосновения». Проект стал результатом сотрудничества между Министерством культуры и спорта Греции и инициативой Microsoft "Искусственный интеллект для культурного наследия".
Microsoft объединилась с компанией Iconem, чтобы сделать сотни тысяч снимков древнего памятника в том виде, в котором он пребывает сегодня, - как с помощью наземных камер, так и с помощью беспилотников.
Программа с искусственным интеллектом Microsoft обработала снимки для создания моделей, выполненных с фотореалистической точностью. По этим моделям специалисты реконструировали древние памятники в цифровом виде.
Первые игры проходили в Олимпии в 776 году до нашей эры и повторялись каждые четыре года, по крайней мере, до 393 года нашей эры. Некоторые специалисты предполагают, что они проводились до сожжения Храма Зевса в 425 году нашей эры.
Целиком макет доступен через веб-интерфейс, приложения для Android и iOS, а также на выставке Microsoft HoloLens 2, которая сейчас открыта в Афинском Олимпийском музее.
«Благодаря цифровому воплощению всеэллинского святилища Древней Олимпии ее культурное наследие становится доступным для всего мира», - заявила министр культуры и спорта Греческой Республики Лина Медони.
Современная реконструкция, добавила Медони, помогает продвигать ценности олимпизма, мира, гармонии и благородного спортивного соперничества.
«Проект цифрового сохранения национального наследия с использованием искусственного интеллекта и технологий дополненной реальности, реализованный при спонсорской поддержке Microsoft в области культуры, продвигает и выделяет уникальный и символичный археологический объект, - говорит Медони. - Этот проект способствует исследованию и каталогизированию памятников, поддерживает туризм и имидж страны как современной и сильной демократии с долгим историческим и культурным прошлым и отличной динамикой развития».
Проект сохранил 27 памятников на территории Олимпии, в том числе оригинальный Олимпийский стадион, мастерскую известного скульптора Фидия и храмы Геры и Зевса.
В Храме Зевса в эпоху эллинизма располагалась статуя Зевса, скульптура из слоновой кости и золота высотой более 120 метров, сидящая на раскрашенном троне с изысканной резьбой, сделанном из кедрового дерева, которое считалось одним из семи чудес древнего мира.
В трехмерном изображении каждое из зданий было кропотливо воссоздано археологами из Министерства культуры и спорта Греции. Каждый виртуальный объект содержит информацию об истории этого места и сохранившихся до наших дней артефактах.
«Древняя Олимпия: точки соприкосновения» - это уникальный способ познакомиться с культурным наследием Греции, - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. - Посетители со всего мира могут виртуально посетить древнюю Олимпию и лично познакомиться с историей, используя технологию дополненной реальности».
Так выглядит цифровая реконструкция Филиппиона, памятника Филиппу II Македонскому, выполненного из мрамора и известняка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Искусственный интеллект греция история новости олимпия современные древности факты цифровая реконструкция
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