Искусственный интеллект воссоздал древнюю Олимпию

Теперь люди со всего мира могут воочию увидеть место проведения первых Олимпийских игр в том виде, в каком его наблюдали греческие олимпийцы более 2000 лет назад. Это стало возможным благодаря цифровой реконструкции, сделанной в рамках проекта «Древняя Олимпия: точки соприкосновения». Проект стал результатом сотрудничества между Министерством культуры и спорта Греции и инициативой Microsoft "Искусственный интеллект для культурного наследия".