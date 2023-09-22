Маленький манул следит за оператором

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Детёныш манула заметил, что за ним наблюдают. Юный хищник решил приблизиться к съемочной группе, чтобы как следует разглядеть чужаков.
Ты мне понравился, поэтому тебя я оставлю ночью на десерт.
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