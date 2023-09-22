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Маленький манул следит за оператором

Маленький манул следит за оператором

Автор:
22 сентября 2023 14:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   котёнок   манул   милота   позитив   
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Детёныш манула заметил, что за ним наблюдают. Юный хищник решил приблизиться к съемочной группе, чтобы как следует разглядеть чужаков.

Ты мне понравился, поэтому тебя я оставлю ночью на десерт.

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Метки: Видео   животные   котёнок   манул   милота   позитив   
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Damvrot Hohlam 45 минут назад
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Andrey Jigan 15 секунд назад
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сеньор Леонсио 58 минут назад
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