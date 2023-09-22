Простые правила русского языка, в которых многие допускают ошибки

Авторы сообщества Grammar Nation неравнодушны к нормам русского языка. В паблике регулярно находят ошибки и несоответствия, а также собирают вокруг себя единомышленников, которые хотят произносить и писать на русском правильно. В этом посте собраны разные памятки по ударениям и правописанию.