FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5127 постов • 1083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Простые правила русского языка, в которых многие допускают ошибки

Простые правила русского языка, в которых многие допускают ошибки

Автор:
22 сентября 2023 08:55
Сообщество : Факты
Метки: грамотно   интересно   правила по русскому   правила русского языка   русский язык   школьная программа   
1708
16

Авторы сообщества Grammar Nation неравнодушны к нормам русского языка. В паблике регулярно находят ошибки и несоответствия, а также собирают вокруг себя единомышленников, которые хотят произносить и писать на русском правильно. В этом посте собраны разные памятки по ударениям и правописанию.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: грамотно   интересно   правила по русскому   правила русского языка   русский язык   школьная программа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
498
Чудак 2 часа назад
Несмотря на ожесточенные споры вокруг этого слова большинство лингвистов предпочитает вариант с первым ударным слогом – бАрмен.
Из-за этой путаницы филологи разделились на две группы. Одни считают правильным только ударение на первый слог, вторые помечают «бармЕн» как допустимое или разговорное произношение.
Источник: https://kakpishem.ru/udarenie-v-slovah/barmen-ili-barmen-udarenie-v-slove.htmlhttps://kakpishem.ru/udarenie-v-slovah/barmen-ili-barmen-udarenie-v-slove.html
Не очень ясно с чего вдруг категорично здесь.
Нападение НА Москву - антоним нападение С Москвы??????? Ну да, сильно, или у нас нападение Германии В Москву, поскольку ответ был ИЗ Москвы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
755
Куруш 12 минут назад
Половины слов из поста нет в русском языке. Есть выходные, приемная, выставка. Часть слов из жаргона, которые тоже имеют нормальные синонимы. По стальным - да всем пофик, если в употреблять в общении, а не в деловой переписке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Скфрлчшч 21 минуту назад
Вообще в уголовном мире человека, который не сидел, но употребляет "феню", называют "фраер приблатненный"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Скфрлчшч 22 минуты назад
"Окно овертона" сработало. Лексикон из "Блатной музыки" стал регулироваться правилами русского языка. Либо ребята (какие-нибудь авторки) из соседней страны тащат эту мерзость в рунет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
7guest Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да ну, бред какой-то. Давно уже Зеленским утверждены изменения в правила русского языка: "ударил С ноги"; "пришёл СО школы"; "принёс С магазина"; "смеюсь С него" и т.д.. Собственно говоря, большинство населения России уже эти изменения приняло и уверенно использует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
newegg 2 часа назад
И какой шлемазл это накарябал? Правильно - «кипеш».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Андрей Иванов 2 часа назад
На куй - с куя ли

А вообще:

На Москву (Drang nach Moskau) - С Москвы? Или всё же - от Москвы? (Или из Москвы, если удалось зайти?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151
Собака У Попа Андрей Иванов 2 часа назад
Неудачный пример. В данном случае на указывает не на пункт назначения, а на общее направление. Здесь работает пара "на и от".
На Москву - Хох.
От Москвы - Ох. (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
это на новопид.арском так что правила русского языка не распространяются на всякие шоурумы интернеты ,касяки (это вобще воровской сленг)
короче автор мудак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58291



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
О деревянных подшипниках на подлодках
О деревянных подшипниках на подлодках
Набирающие популярность в сообществах
Корабли, не пережившие «вашингтонский» договор. Часть первая
Корабли, не пережившие «вашингтонский» договор. Часть первая
Намешалось
Намешалось
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#в мире#Автовсячина#шоу бизнес#факты#подборка#США#фильм
#интересное#автомир#Юмор#люди#история#аварии#авто аварии#Москва#Разное#Еда
#автомобили#машина#Прикол#позитив#ДТП#кино#Россия#истории#природа#Прошлое
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Значение слова кон Значение слова кон Сколько слов в русском языке? Сколько слов в русском языке? Простое правило из школьной программы, доказывающее, что русский язык - полон сюрпризов Простое правило из школьной программы, доказывающее, что русский язык - полон сюрпризов Антиваксер, решала и плазмолифтинг: 151 новое слово официально появилось в русском языке в 2022 году Антиваксер, решала и плазмолифтинг: 151 новое слово официально появилось в русском языке в 2022 году 15 слов, в формах множественного числа которых часто делают постыдные ошибки 15 слов, в формах множественного числа которых часто делают постыдные ошибки

На что жалуетесь?

Вернуться