Простые правила русского языка, в которых многие допускают ошибки

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Авторы сообщества Grammar Nation неравнодушны к нормам русского языка. В паблике регулярно находят ошибки и несоответствия, а также собирают вокруг себя единомышленников, которые хотят произносить и писать на русском правильно. В этом посте собраны разные памятки по ударениям и правописанию.
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Из-за этой путаницы филологи разделились на две группы. Одни считают правильным только ударение на первый слог, вторые помечают «бармЕн» как допустимое или разговорное произношение.
Источник: https://kakpishem.ru/udarenie-v-slovah/barmen-ili-barmen-udarenie-v-slove.htmlhttps://kakpishem.ru/udarenie-v-slovah/barmen-ili-barmen-udarenie-v-slove.html
Не очень ясно с чего вдруг категорично здесь.
Нападение НА Москву - антоним нападение С Москвы??????? Ну да, сильно, или у нас нападение Германии В Москву, поскольку ответ был ИЗ Москвы?
А вообще:
На Москву (Drang nach Moskau) - С Москвы? Или всё же - от Москвы? (Или из Москвы, если удалось зайти?)
На Москву - Хох.
От Москвы - Ох. (с)
А вообще, проще использовать ДО.
- Вы куда?
- До Москвы.
- А после?
- После, будет видно.
короче автор мудак.