"Марс как искусство" изображения, полученные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

FISHKINET
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro В Екатеринбурге мужчина четыре раза отбился от азербайджанцев, которые натравили на него "военного комитетчика" из-за просьбы поднять окурок В Екатеринбурге мужчина четыре раза отбился от азербайджанцев,... "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера,... Бархатный сезон: обстановка на курортах Краснодарского края в фото из соцсетей Бархатный сезон: обстановка на курортах Краснодарского края в фото... Смешные картинки с комментариями из социальных сетей Смешные картинки с комментариями из социальных сетей Подстава: парень подшутил над своей собакой Подстава: парень подшутил над своей собакой Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей актуальностью Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей... Интересные факты о фильме "Полицейская академия" Интересные факты о фильме "Полицейская академия" Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год 30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи 30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но... В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом... Парень пытается справиться с проворными котятами Парень пытается справиться с проворными котятами «Коротко и ясно»: в Госдуме предложили проверять депутатов на употребление наркотиков «Коротко и ясно»: в Госдуме предложили проверять депутатов на... Жительница Австралии случайно наткнулась на рыбу, считавшуюся вымершей Жительница Австралии случайно наткнулась на рыбу, считавшуюся вымершей 30 отличных вещей, найденных на улицах Нью-Йорка 30 отличных вещей, найденных на улицах Нью-Йорка Гражданское и очень полезное изобретение, ставшее результатом военного запроса Гражданское и очень полезное изобретение, ставшее результатом... 18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах 18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах «Надо хоть что-то отсудить у этого человека»: девушки объяснили, почему они не хотят составлять брачный договор «Надо хоть что-то отсудить у этого человека»: девушки объяснили,...
"Марс как искусство" изображения, полученные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

"Марс как искусство" изображения, полученные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

Автор:
21 сентября 2023 20:19
Метки: Марс   космос   природа   
378
8

Научный эксперимент HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) помог сфотографировать сотни целевых участков поверхности Марса с беспрецедентной детализацией.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Марс   космос   природа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56
ruslan d 4 часа назад
красота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
rutt 2 часа назад
Ну и где тут яблони сажать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду 3 часа назад
Они уже среди нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Татяна Максимова

https://www.proartspb.ru Современное искусство,свежие и новые фото художников,цифровая фотография ,графический дизайн,gif анимация.
2096



Другие посты автора
Популярное
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
"Погасил бы кто мою кредитку": как знакомятся после ухода Тиндера
"Погасил бы кто мою кредитку": как знакомятся после ухода Тиндера
Набирающие популярность
«Я свободен»
«Я свободен»
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#фото#Прикол#в мире#позитив#история#США#Россия#сарказм#кино
#автомир#животные#интересное#ДТП#авто аварии#люди#шоу бизнес#Прошлое#подборка#смертельное ДТП
#машина#Юмор#интересно#аварии#Автовсячина#факты#Разное#Жизнь#истории#Ynews
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Красные пески, высокие технологии и таинственные поселенцы: как выглядело бы освоение Марса, по мнению ИИ Красные пески, высокие технологии и таинственные поселенцы: как выглядело бы освоение Марса, по... Остатки ледника были обнаружены вблизи экватора Марса Остатки ледника были обнаружены вблизи экватора Марса «Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе «Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе Марсоход Curiosity показал землянам марсианский закат Марсоход Curiosity показал землянам марсианский закат NASA показала симулятор Марса, в котором четыре добровольца проживут целый год NASA показала симулятор Марса, в котором четыре добровольца проживут целый год

На что жалуетесь?

Вернуться