"Марс как искусство" изображения, полученные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

378
8
Научный эксперимент HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) помог сфотографировать сотни целевых участков поверхности Марса с беспрецедентной детализацией.
В отличие от Земли, этот снег и лед состоят из углекислого газа, более известного нам как сухой лед. Когда весной на него начинает светить солнце, лед на гладкой поверхности дюны трескается, и выходящий газ уносит темный песок с дюны внизу, часто создавая красивые узоры.
На этом снимке изображена часть группы рельефных форм с ячеистой структурой в северо-западной части Эллада-Планития, которая является частью одного из крупнейших и древнейших ударных бассейнов на Марсе.
×
×
Это изображение было сделано во время марсианского северного лета, поэтому на дюнах нет инея . Дюны, ближайшие к основанию полярной шапки, длинные и параллельные, что указывает на сильные ветры со стороны шапки. По мере удаления от полярной шапки они начинают образовывать все больше дюн в форме полумесяца, называемых барханными дюнами.
Многие марсианские пейзажи содержат черты, знакомые тем, которые мы находим на Земле, такие как речные долины, скалы, ледники и вулканы.Однако у Марса есть и экзотическая сторона, с пейзажами, которые чужды землянам. На этом снимке показано одно из таких экзотических мест на Южном полюсе. Полярная шапка сделана из углекислого газа (сухого льда), который не встречается в природе на Земле. Круглые ямы - это отверстия в этом слое сухого льда, которые расширяются на несколько метров каждый марсианский год.
Песчаные дюны покрывают большую часть этой местности, на плоских участках между дюнами лежат большие валуны.
Нили-Патера - это область на Марсе, в которой быстро движутся дюны и рябь. HiRISE продолжает следить за этой областью каждые пару месяцев, чтобы увидеть изменения в сезонных и годовых временных масштабах.
На этом изображении показан ударный кратер шириной около 3 километров (1,8 мили) в регионе, который был затоплен лавой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Остатки ледника были обнаружены вблизи экватора Марса
- На Красной планете обнаружились зоны, которые можно использовать для жизни
- NASA показала симулятор Марса, в котором четыре добровольца проживут целый год
- Красные пески, высокие технологии и таинственные поселенцы: как выглядело бы освоение Марса, по мнению ИИ
- Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе
Новости партнёров
реклама