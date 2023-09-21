"Марс как искусство" изображения, полученные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

Многие марсианские пейзажи содержат черты, знакомые тем, которые мы находим на Земле, такие как речные долины, скалы, ледники и вулканы.Однако у Марса есть и экзотическая сторона, с пейзажами, которые чужды землянам. На этом снимке показано одно из таких экзотических мест на Южном полюсе. Полярная шапка сделана из углекислого газа (сухого льда), который не встречается в природе на Земле. Круглые ямы - это отверстия в этом слое сухого льда, которые расширяются на несколько метров каждый марсианский год.