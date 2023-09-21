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Победители премии "Лучший промышленный дизайн России"⁠⁠

Победители премии "Лучший промышленный дизайн России"⁠⁠

Автор:
21 сентября 2023 18:58
Сообщество : Наука
Метки: дизайн   изобретения   конкурсы   промышленность   
406
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В конкурсе приняли участие более 500 компаний из 36 регионов. Всего было 3 номинации: дизайн-продукт, дизайн-прототип и приз зрительских симпатий.
Жюри отобрали 20 победителей, 15 из них работают в Москве. В числе победителей:
Грузовой беспилотный вертолет "SH-750 Н2" с водородным двигателем, грузоподъемностью до 300 кг и максимальной скоростью до 200 км/ч.

Умная остановка на солнечных панелях NexTstation с функцией мониторинга состояния окружающей среды. Встроенные датчики передают в ситуационный центр данные о температуре, влажности воздуха и уровне шума.

Для пассажиров на сенсорные экраны выводится информация о времени прибытия транспорта и о ближайших достопримечательностях. Остановки также оснащены зарядными станциями для мобильных устройств.

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Лазерный комплекс для резки "OPTIMUM F", рассчитанный на более 100 000 часов работы - 30 лет службы без сбоев.


Мощность завода на площадке "Печатники" в Москве позволяет выпускать до тысячи лазеров в год. Около 40% продукции компании закупают московские потребители, остальное поставляется в 40 регионов России и за рубеж.

Манифесто-F, многофункциональный протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением.


Специальные датчики считывают показатели мышечной активности. С их помощью человек может переключаться между 8 быстрыми схватами под разные задачи: схватить мелкие или крупные предметы, управлять электронными устройствами с сенсорными экранами, держать стакан, открывать дверь.

Зарядная станция "EDISON TWIN".


Устанавливается на автозаправочных станциях, городских парковках и высокоскоростных трассах. Станция самостоятельно определяет тип подключенного транспортного средства и предлагает оптимальную мощность. Предусмотрены функции удаленного мониторинга и управления, что облегчает обслуживание и техническую поддержку.

AURUS-Komendant — первый российский внедорожник класса люкс.

Банкоматы BFS, оснащенные российским процессором "Эльбрус" и отечественным ПО на базе ОС Linux. Они оснащены сенсорным экраном, мультимедийной системой и улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов.


Аппараты могут бесконтактно считывать банковские и транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Некоторые операции можно будет выполнять без использования карт благодаря биометрической камере.

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Метки: дизайн   изобретения   конкурсы   промышленность   
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29  комментариев
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18k
Alex ASK 4 часа назад
Дизайн-проекты, т.е. рендеры? Призы давать за это - нонсенс.
Вот если были хотя бы прототипы в масштабе - ну хоть что-то.
А так - призы за красиво сделанные картинки. Торжество 3D-софта....
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4k
Горожанин 2 часа назад
- Я не халявщик. Я дизайнер!..
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62k
doker 2 часа назад
После названия AURUS-Komendant, я понял - где-то на Украине работают Т-14 «Арматы", даже фото есть, а дела - нет.
Дизайнеры - наше ВСЁ!
Даже покойные...
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6k
Старичок 3 часа назад
что за обезьянничество такое. разве нельзя писать свои названия на русском языке?
пора уже уважать, в первую очередь, себя.
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35k
АнтонПолднев 4 часа назад
Ни одного названия на русском языке.
И - импортозамещение.
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6k
hhwost 4 часа назад
дизайн конечно козырный, вот только на дорогах я этих AURUSов не видел.
я так понимаю, всем владельцам их "рекомендовали" купить, после чего они всю оставшуюся жизнь простоят в гараже чисто вымытые.
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55
ruslan d hhwost 2 часа назад
Ну их мало пока , ну собственно элитку и в Москве не каждый день увидишь , если не в центре варишься .
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Алексей
Тут написано обо мне
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