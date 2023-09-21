Победители премии "Лучший промышленный дизайн России"⁠⁠

В конкурсе приняли участие более 500 компаний из 36 регионов. Всего было 3 номинации: дизайн-продукт, дизайн-прототип и приз зрительских симпатий.
Жюри отобрали 20 победителей, 15 из них работают в Москве. В числе победителей:
Грузовой беспилотный вертолет "SH-750 Н2" с водородным двигателем, грузоподъемностью до 300 кг и максимальной скоростью до 200 км/ч.
Умная остановка на солнечных панелях NexTstation с функцией мониторинга состояния окружающей среды. Встроенные датчики передают в ситуационный центр данные о температуре, влажности воздуха и уровне шума.
Для пассажиров на сенсорные экраны выводится информация о времени прибытия транспорта и о ближайших достопримечательностях. Остановки также оснащены зарядными станциями для мобильных устройств.
Лазерный комплекс для резки "OPTIMUM F", рассчитанный на более 100 000 часов работы - 30 лет службы без сбоев.
Мощность завода на площадке "Печатники" в Москве позволяет выпускать до тысячи лазеров в год. Около 40% продукции компании закупают московские потребители, остальное поставляется в 40 регионов России и за рубеж.
Манифесто-F, многофункциональный протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением.
Специальные датчики считывают показатели мышечной активности. С их помощью человек может переключаться между 8 быстрыми схватами под разные задачи: схватить мелкие или крупные предметы, управлять электронными устройствами с сенсорными экранами, держать стакан, открывать дверь.
Зарядная станция "EDISON TWIN".
Устанавливается на автозаправочных станциях, городских парковках и высокоскоростных трассах. Станция самостоятельно определяет тип подключенного транспортного средства и предлагает оптимальную мощность. Предусмотрены функции удаленного мониторинга и управления, что облегчает обслуживание и техническую поддержку.
AURUS-Komendant — первый российский внедорожник класса люкс.
Банкоматы BFS, оснащенные российским процессором "Эльбрус" и отечественным ПО на базе ОС Linux. Они оснащены сенсорным экраном, мультимедийной системой и улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов.
Аппараты могут бесконтактно считывать банковские и транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Некоторые операции можно будет выполнять без использования карт благодаря биометрической камере.
Источник:
- Мода и стиль 1970-х: домашняя сушилка для волос
- Изобретения, которых ужасно не хватает в нашей жизни
- 30 новых изобретений для решения современных проблем
- Это же гениально: 20+ примеров умного и необычного дизайна
- В Британии провели конкурс на самую грязную спальню
Вот если были хотя бы прототипы в масштабе - ну хоть что-то.
А так - призы за красиво сделанные картинки. Торжество 3D-софта....
Дизайнеры - наше ВСЁ!
Даже покойные...
пора уже уважать, в первую очередь, себя.
Наша нефть тоже "юралс". А для внутреннего рынка?
И - импортозамещение.
я так понимаю, всем владельцам их "рекомендовали" купить, после чего они всю оставшуюся жизнь простоят в гараже чисто вымытые.