Победители премии "Лучший промышленный дизайн России"⁠⁠

Банкоматы BFS, оснащенные российским процессором "Эльбрус" и отечественным ПО на базе ОС Linux. Они оснащены сенсорным экраном, мультимедийной системой и улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов.



Аппараты могут бесконтактно считывать банковские и транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Некоторые операции можно будет выполнять без использования карт благодаря биометрической камере.