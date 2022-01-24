Мода и стиль 1970-х: домашняя сушилка для волос

Эта сушилка давала женщинам свободу: у нее не было стойки и шланга, как в парикмахерских, с ней можно было ходить и заниматься хозяйством, тогда как тепло через 200 крошечных воздуховодов поступало к волосам, фиксируя укладку, например, на бигуди, очень популярные в ту эпоху.