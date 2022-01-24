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Мода и стиль 1970-х: домашняя сушилка для волос

Мода и стиль 1970-х: домашняя сушилка для волос (19 фото)

Автор:
24 января 2022 08:41
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   изобретение   изобретения   красота на дом   парикмахерское дело   сушилка для волос   
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Пластиковые колпаки с подачей теплого воздуха были символом парикмахерских 1970-х. Однако, как выясняется, существовали в то время и продвинутые модели сушилок, самая популярная из которых - надувной колпак, дающий возможность укладывать волосы и продолжать заниматься домашними делами. Находка для домохозяйки!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   изобретение   изобретения   красота на дом   парикмахерское дело   сушилка для волос   
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20k
kamanch 2 часа назад
- Я изобрел электромобиль без аккумулятора!!!
- Да? И какова максимальная дальность поездки?
- Нууу... это зависит от длины кабеля.
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4k
Enigma Kuutar 9 минут назад
А у меня такой раритет есть )))
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