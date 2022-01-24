Мода и стиль 1970-х: домашняя сушилка для волос

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Пластиковые колпаки с подачей теплого воздуха были символом парикмахерских 1970-х. Однако, как выясняется, существовали в то время и продвинутые модели сушилок, самая популярная из которых - надувной колпак, дающий возможность укладывать волосы и продолжать заниматься домашними делами. Находка для домохозяйки!
Сушилка для волос Astronette от компании Braun делала женщину похожей на космонавта и вообще выглядела довольно глупо. Однако в 1970-х она действительно пользовалась огромной популярностью в Европе и Америке.
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Эта сушилка давала женщинам свободу: у нее не было стойки и шланга, как в парикмахерских, с ней можно было ходить и заниматься хозяйством, тогда как тепло через 200 крошечных воздуховодов поступало к волосам, фиксируя укладку, например, на бигуди, очень популярные в ту эпоху.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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