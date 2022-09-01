30 кадров с животными для поднятия настроения

Не просто так больше 50% фотоплёнки в телефонах хозяев заполнено фотографиями питомцев. Мы любим наших пушистиков, и они - наши верные друзья и компаньоны по жизни, а ещё - лучшие подниматели настроения. Пусть ваш день станет лучше после просмотра этих фото!

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Селфи с другом 0 Источник:

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"Сделали псу стрижку. Теперь кажется, что он бросил пить" 0 Источник:

Лучшие друзья 0 Источник:

"Специально купили тройную миску, чтобы все кошки могли нормально есть.." 0 Источник:

Когда услышал классную шутку 0 Источник:

Почти тигр 0 Источник:

Кошка Дуся и рысь Линда, которые жили в одном вольере воопарка 0 Источник:

Вот так пролетели 10 лет 0 Источник:

"Ой, это не пол!" 0 Источник:

Его появление было предначертано древними фресками... 0 Источник:

"Моя кошка всегда сидит рядом, когда у меня видео-звонки по работе. Вот с такой мордочкой" 0 Источник:

Идеальное совпадение 0 Источник:

"Накричала на кошку за плохое поведение. Вот как моя вторая кошка её успокаивала" 0 Источник:

Когда тебя поставили в угол, но лучший друг тебя не бросает.. 0 Источник:

Эта собака каждый день приходит в университет, отдаёт листочек, и получает вкусности 0 Источник:

Быть хозяином кошек - это примерно так 0 Источник:

Покупки в интернете: ожидание и реальность 0 Источник:

А что, похоже 0 Источник:

Отчаянные попытки кота съесть искусственную траву 0 Источник:

"Мой пёс думает, что это - окно" 0 Источник:

"Наконец-то они вернулись в продажу" 0 Источник:

С этим котом лучше не шутить 0 Источник:

Свадебная фотобомба от собаки 0 Источник:

Безопасность - превыше всего 0 Источник:

Если не можешь скрыть следы преступления - притворись жертвой 0 Источник:

Годы идут, любимые игрушки остаются 0 Источник:

"Боже, что это за прелесть?!" 0 Источник:

Когда сидишь на заднем сиденье, и отчаянно пытаешься участвовать в разговоре на передних 0 Источник: