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30 кадров с животными для поднятия настроения

30 кадров с животными для поднятия настроения

Автор:
01 сентября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Забавные фото   Питомцы   Юмор   животные   звери   подборка   смешно   смешные животные   фото   
1052
30
Не просто так больше 50% фотоплёнки в телефонах хозяев заполнено фотографиями питомцев. Мы любим наших пушистиков, и они - наши верные друзья и компаньоны по жизни, а ещё - лучшие подниматели настроения. Пусть ваш день станет лучше после просмотра этих фото!
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Источник:

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Метки: Забавные фото   Питомцы   Юмор   животные   звери   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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9  комментариев
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
Это КАК??????????????

ФОТОПЛЁКА????

В ТЕЛЕФОНЕ?

ГДЕ купить телефон с фотоплёнкой?????
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13k
Типа граф 2 минуты назад
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7k
hairov 6 минут назад
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13k
jungar 10 минут назад
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 40 минут назад
Ты перед тем, как выложить пост, текст читаешь?
Или сразу из гуглопереводика вставляешь?
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