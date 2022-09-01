30 кадров с животными для поднятия настроения

Автор:
01 сентября 2022 08:30
Не просто так больше 50% фотоплёнки в телефонах хозяев заполнено фотографиями питомцев. Мы любим наших пушистиков, и они - наши верные друзья и компаньоны по жизни, а ещё - лучшие подниматели настроения. Пусть ваш день станет лучше после просмотра этих фото!
"Сделали псу стрижку. Теперь кажется, что он бросил пить"
"Специально купили тройную миску, чтобы все кошки могли нормально есть.."
Когда услышал классную шутку
Кошка Дуся и рысь Линда, которые жили в одном вольере воопарка
Его появление было предначертано древними фресками...
"Моя кошка всегда сидит рядом, когда у меня видео-звонки по работе. Вот с такой мордочкой"
"Накричала на кошку за плохое поведение. Вот как моя вторая кошка её успокаивала"
Когда тебя поставили в угол, но лучший друг тебя не бросает..
Эта собака каждый день приходит в университет, отдаёт листочек, и получает вкусности
Быть хозяином кошек - это примерно так
Покупки в интернете: ожидание и реальность
Отчаянные попытки кота съесть искусственную траву
"Мой пёс думает, что это - окно"
"Наконец-то они вернулись в продажу"
С этим котом лучше не шутить
Свадебная фотобомба от собаки
Безопасность - превыше всего
Если не можешь скрыть следы преступления - притворись жертвой
Годы идут, любимые игрушки остаются
"Боже, что это за прелесть?!"
Когда сидишь на заднем сиденье, и отчаянно пытаешься участвовать в разговоре на передних
Источник:
АНТИФИШКИ
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