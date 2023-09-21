FISHKINET
Сообщество Юмор 17597 постов • 3611 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей актуальностью

Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей актуальностью

Автор:
21 сентября 2023 11:21
Сообщество : Юмор
Метки: СССР   журналы ссср   зарисовки   карикатуры   крокодил   советские карикатуры   
1367
16

В СССР было место каламбурам и сатире. Большой популярностью пользовались карикатуры. Перед вами картинки из разных журналов, которые даже сегодня очень актуальны.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: СССР   журналы ссср   зарисовки   карикатуры   крокодил   советские карикатуры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
iKrek 3 минуты назад
Человеческая натура не меняется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57983



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Море пива, девушки и веселье: в Германии открылся Октоберфест-2023
Море пива, девушки и веселье: в Германии открылся Октоберфест-2023
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Волки и Голод
Волки и Голод
Юньнаньская ель Хуангго самое высокое дерево Китая
Юньнаньская ель Хуангго самое высокое дерево Китая
Вконец оборзели
Вконец оборзели
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Питерский бомж

Популярные теги
#автомобили#фото#интересное#в мире#аварии#США#подборка#позитив#сарказм#здоровые
#автомир#интересно#животные#ДТП#авто аварии#шоу бизнес#история#факты#фильм#истории
#машина#Прикол#Юмор#люди#Автовсячина#Разное#кино#Жизнь#Еда#путешествия
Вконец оборзели Вконец оборзели В Иране прошел международный конкурс карикатур на Дональда Трампа В Иране прошел международный конкурс карикатур на Дональда Трампа Польский карикатурист удивительно точно описывает болезни нашего общества Польский карикатурист удивительно точно описывает болезни нашего общества Я не лягу под стилягу или как в СССР боролись с подражателями Западу Я не лягу под стилягу или как в СССР боролись с подражателями Западу Карикатурист нарисовал известных музыкантов в образе белок Карикатурист нарисовал известных музыкантов в образе белок Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться