Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей актуальностью

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В СССР было место каламбурам и сатире. Большой популярностью пользовались карикатуры. Перед вами картинки из разных журналов, которые даже сегодня очень актуальны.
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