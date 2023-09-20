15 изображений, которые заставят вас почувствовать боль через экран

В многообразии жизненных передряг все мы сталкиваемся со своей долей взлётов и падений. Но иногда, вселенная, кажется, особенно враждебно настроена против некоторых людей, и организует им целую кучу неприятностей. Взгляните, что приготовила судьба для героев этого поста.