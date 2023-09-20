15 изображений, которые заставят вас почувствовать боль через экран

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В многообразии жизненных передряг все мы сталкиваемся со своей долей взлётов и падений. Но иногда, вселенная, кажется, особенно враждебно настроена против некоторых людей, и организует им целую кучу неприятностей. Взгляните, что приготовила судьба для героев этого поста.
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3. Я увидел первый раз в жизни кактус. Он слетел с шины моего велосипеда прямо мне в ногу. Окровавленная нога и спущенная шина
11. Просто обычное молоко идеально разбило стакан на 2 части, и молоко разлилось по всей кухне
15. Я разбила закаленное стекло, когда протирала компьютер моего парня, пора собирать вещи
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