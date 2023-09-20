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15 изображений, которые заставят вас почувствовать боль через экран

15 изображений, которые заставят вас почувствовать боль через экран

Автор:
20 сентября 2023 22:56
Сообщество : Жизнь
Метки: Враждебно   Вселенная   Передряги   Приготовила   изображение   неприятности   
1181
17

В многообразии жизненных передряг все мы сталкиваемся со своей долей взлётов и падений. Но иногда, вселенная, кажется, особенно враждебно настроена против некоторых людей, и организует им целую кучу неприятностей. Взгляните, что приготовила судьба для героев этого поста.

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Метки: Враждебно   Вселенная   Передряги   Приготовила   изображение   неприятности   
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2  комментария
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62k
doker 47 минут назад
Что-то мне подсказывает, что последние 15 и 16 фото - проделки одной и той же ревнивой подруги...
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17k
Alex 7 минут назад
Ага, не отмазывайся))))
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