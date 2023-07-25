Пит Эккерт – мостик между миром слепых и зрячих

Сейчас этот мужчина знаменит и известен. Его работы печатаются и выставляются на международных выставках. Он тонко чувствует и чётко подаёт то, чего не видит.
У 27-летнего и полного надежд и планов Пита Эккерта стало падать зрение. Молодой мужчина работал плотником и хотел продолжить образование в области архитектуры. А для этого нужен острый глаз. Обследование выявило редкий генетический недуг – пигментный ретинит. Лечить который не умеют. И Питу сказали готовиться жить в новом мире. В мире, где царит кромешная тьма.
Пару лет ушло на принятие этого факта. Одновременно с ухудшающимся зрением Эккерт научился отлично стрелять и получил чёрный пояс по тхэквондо. Когда мужчина почти полностью ослеп, то перебрался вместе с возлюбленной, которая вскоре стала и женой, поближе к матери.
У Эккерта возникла проблема при поиске работы. Висеть мёртвым грузом на шее родных он не хотел, а работодатели, узнав об особенностях кандидата, сразу отказывали. Однажды мужчина разбирал вещи на чердаке дома матери и обнаружил старую фотокамеру «Кодак». Попросил жену подробно описать настройки и увидел в этом перспективу. Хоть и размытую.
Именно такими – размытыми и призрачными выходили первые фото. Ведь Эккерт стал постигать азы искусства, которое и зрячему человеку не даётся моментально, просто и легко.
Во время ночных прогулок с верной собакой-поводырём мужчина начал фотографировать статуи. И постоянно размышлял над тем, как визуально показать зрячим мир слепого человека.
Фотограф работает при инфракрасном освещении и задействует длинные выдержки. Пит тщательно изучает объект, используя доступные ему чувства. В частности, применяется эхолокацию, как летучие мыши, охотящиеся в темноте на насекомых: говорит что-то и внимательно слушает эхо. Получается нечто вроде звуковой тени.
Ещё Эккерт настаивает, что способен видеть свет, исходящий из собственных костей. По утверждению мастера, эту способность он приобрёл благодаря постоянным усилиям по изучению мира после потери основного чувства.
И в этом определённо что-то есть. Ведь Пит делал серию фото для Playboy:
Снимал ювелирные изделия Swarovski:
Сделал рекламу Volkswagen Arteon с позиции искусства:
Конечно, не всё получилось сразу. Бывали и проколы. Типа оставшейся на объективе крышки. Полдня работы ушло насмарку из-за невнимательности. Участники съёмки, узнав о потерянном дне, только пожали плечами: «Он ведь слеп».
Поэтому тренировать важно не только остальные органы чувств, но и память. И у Эккерта это отлично получается. Как получается объединить мир слепых и зрячих и сделать их миры чуть более понятными друг для друга.
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