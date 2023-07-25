Пит Эккерт – мостик между миром слепых и зрячих

Именно такими – размытыми и призрачными выходили первые фото. Ведь Эккерт стал постигать азы искусства, которое и зрячему человеку не даётся моментально, просто и легко.

Во время ночных прогулок с верной собакой-поводырём мужчина начал фотографировать статуи. И постоянно размышлял над тем, как визуально показать зрячим мир слепого человека.