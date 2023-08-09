17 человек, которым "повезло" как утопленнику

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Каждый знает, что бывают дни, когда буквально всё валится из рук, и неприятности сыплются как из рога изобилия. В такие моменты приходится собирать все силы, и разгребать ком проблем, которые послала судьба. Но, к счастью, и неприятности не могут длится вечно, поэтому так важно относится ко всему происходящему с долей иронии. Взгляните на этих людей, им сегодня просто не повезло.
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Только лёгкое недоумение.
Я нашёл в Сети около пяти-шести.
Все машины, как видно, стоят аккуратненько, зачастую в границах парковочного места, и вокруг нет ни осколков, ни обломков.