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17 человек, которым "повезло" как утопленнику

17 человек, которым "повезло" как утопленнику

Автор:
09 августа 2023 22:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Сыпятся   Утопленнику   не повезло   неприятности   судьба   счастье   
2089
18

Каждый знает, что бывают дни, когда буквально всё валится из рук, и неприятности сыплются как из рога изобилия. В такие моменты приходится собирать все силы, и разгребать ком проблем, которые послала судьба. Но, к счастью, и неприятности не могут длится вечно, поэтому так важно относится ко всему происходящему с долей иронии. Взгляните на этих людей, им сегодня просто не повезло.

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Метки: Сыпятся   Утопленнику   не повезло   неприятности   судьба   счастье   
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9  комментариев
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3k
Anners 53 минуты назад
Почему-то подобное никогда не вызывает ни малейшего сочувствия...
Только лёгкое недоумение.
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3k
Aleksandr M. 17 минут назад
Комментарий к фото
Херня. Эти модели все гидроизолированы, так что единственное, что тут светит - покупка новой насадки (это ежели запасной нет в комплекте - коли ее "вчера" подарили).
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3k
Anners 50 минут назад
Я бы уточнил, что это БЫЛА гитара отца...
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22k
BiZ 56 минут назад
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6k
alessandrok 58 минут назад
...а последнее, это как и что ??
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1k
Николай Час назад
9.... Да для меня сложить вещи в мой комод в котором 6 ящичков после каждой радикальной стирки выглядит еще хуже((( Вообще не умею. Прям можно выходной на это сразу планировать... А потом стрэсс снимать чем-нить покрепче...
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4k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Что тут думать, в большинстве идиоты.
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