17 человек, которым "повезло" как утопленнику

Каждый знает, что бывают дни, когда буквально всё валится из рук, и неприятности сыплются как из рога изобилия. В такие моменты приходится собирать все силы, и разгребать ком проблем, которые послала судьба. Но, к счастью, и неприятности не могут длится вечно, поэтому так важно относится ко всему происходящему с долей иронии. Взгляните на этих людей, им сегодня просто не повезло.