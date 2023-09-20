Мужчины поделились, что их больше всего бесит в женщинах

Мужчины и женщины — мы такие разные, но всю жизнь пытаемся друг друга понять и разгадать. И у тех, и у других есть что сказать. Пользователи форума Reddit, например, поделились чертами и особенностями, которые их раздражают в женщинах. Взглянем на самые популярные варианты.