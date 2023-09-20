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Мужчины поделились, что их больше всего бесит в женщинах

Мужчины поделились, что их больше всего бесит в женщинах

Автор:
20 сентября 2023 09:00
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Разное   женщины   женщины и мужчины   люди   мнения   мужчины   плохие привычки   раздражает   форум   
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Мужчины и женщины — мы такие разные, но всю жизнь пытаемся друг друга понять и разгадать. И у тех, и у других есть что сказать. Пользователи форума Reddit, например, поделились чертами и особенностями, которые их раздражают в женщинах. Взглянем на самые популярные варианты.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   женщины   женщины и мужчины   люди   мнения   мужчины   плохие привычки   раздражает   форум   
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37  комментариев
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21k
сеньор Леонсио 40 минут назад
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Аж возбудило! Представил себя таким банкоматом, как женщина раком об меня долбится, а я ей - На вашей банковской карте недостаточно средств!
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2k
Vergüenza Ajena 3 минуты назад
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Можно и без пениса....
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14k
Antique computer 5 минут назад
"Многие мужчины не хотят, чтобы их воспринимали как банкомат с пенисом""

Ну не все так плохо. Многие воспринимают его как банкомат без пениса.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 7 минут назад
меня раздражает в женщинах, то что они мне не дают, я не унываю. я держу себя в руках!
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2k
дормидонт 9 минут назад
8. Не уважают приватность информации.
Надуманная проблема. Зачем разглашать конфиденциальную информацию? Тут уж сам дурак!
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3k
kuchipachi 12 минут назад
11 пункт применим ко всему. Вообще бесит когда люди всё и вся гребут под одну гребенку
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21k
Dobrovit 14 минут назад
Всё зло от баб...
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8k
rutt 23 минуты назад
Да что там в них бесить-то может, женщины как женщины. Нет, есть конечно совсем прям бабы, но этож не массовое.
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3k
fkamash Полчаса назад
Или школьник писал, или просто перевод с желтого журнала какого-то.
Если ты любишь человека - то ничего в нем бесить тебя не может. Единственное что - это то, что виноват всегда ты
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4k
Еркен 37 минут назад
Женщину можно любить за глупость и дурость характера, и ей все можно простить, ну кроме одного предательства и измены. И это больше всего бесит, что хоть обвиняют чаще всего в измене мужчин, но за свою половину прожитой жизни ни разу среди знакомых друзей не встречал измен со стороны мужчины, а вот примеров когда женщина изменила полно.
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7k
Pravednik84 40 минут назад
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Нет проблем, правда несёт...
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7k
Pravednik84 40 минут назад
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Их мысли просто за гранью, не стоит пытаться их понять.
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7k
Pravednik84 41 минуту назад
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Было такое всего раз, но и то случайность.
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4k
Горожанин 41 минуту назад
Меня вообще ничего в женщинах не бесит. Я им всегда говорю:

- Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной,
Я подарю тебе эту звезду!
Светом нетленным будет она озарять нам путь…
В бесконечность!..
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7k
Pravednik84 41 минуту назад
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Попытался тутпокритиковать её, я оказался виноват. Пофиг.
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7k
Pravednik84 42 минуты назад
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Если я расстроен, то это действительно моя проблема, помощь не нужна.
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7k
Pravednik84 43 минуты назад
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Вот тут у нас норм.
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7k
Pravednik84 43 минуты назад
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Моя знает, что не способен. Расслабилась. Если намекает, то я "не слышу".
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Pravednik84 44 минуты назад
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Это полная правда!!! Моя тёща жёстко пролюбила мужа. Хотя и я некоторое время (менее недели) был в том же дерьме.
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Pravednik84 45 минут назад
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Не про нас.
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Pravednik84 45 минут назад
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Это норма, просто надо это принять.
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