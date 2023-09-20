Мужчины поделились, что их больше всего бесит в женщинах

Мужчины и женщины — мы такие разные, но всю жизнь пытаемся друг друга понять и разгадать. И у тех, и у других есть что сказать. Пользователи форума Reddit, например, поделились чертами и особенностями, которые их раздражают в женщинах. Взглянем на самые популярные варианты.
1. "Не люблю женщин, зависимых от телефона. Вообще не встречаюсь с теми, кто постоянно зависает в соцсетях"
2. "Бесит, когда девушка угрожает разрывом отношений. Я отношусь к этому очень серьёзно. Хочешь просто так отказаться от отношений? Не угрожай расставанием, если на самом деле не хочешь расставаться"
3. "Отталкивает, когда девушка много говорит о деньгах или "жизни мечты" на первых свиданиях. Многие мужчины не хотят, чтобы их воспринимали как банкомат с пенисом"
4. "Бесит, что некоторые женщины покупают или накапливают вещи просто так. Эти вещи потом нигде не используются и просто лежат в гаражах, шкафах или свободных комнатах"
5. "Большинство женщин в моей жизни никогда передо мной не извинялись. Если мне говорили что-то обидное и я реагировал - они тут же начинали защищаться, а потом перекладывали вину на меня"
7. "Многие вступают в отношения с мужчинами, которые их не привлекают, а потом высказывают им за это, обвиняют и изменяют. При этом мужчина не понимает, почему"
8. "Бесит, что некоторые женщины не уважают приватность и конфиденциальность информации. Всё, что вы ей расскажете, она может тут же рассказать друзьям"
9. "Отталкивают девушки, которые постоянно в роли жертвы, придумывают себе оправдания, и говорят, что недостаточно хороши. Стоит только начать какую-то острую тему, я часто слышал: "Это я во всём виновата"
10. "У меня никогда не было девушки, которая признала, что она неправа. Хотя в этом часто обвиняют мужчин"
12. "Бесит, что они слушают советы по отношениям от несчастных или хронически одиноких женщин"
14. Всё, что делает моя жена - это дар с небес. Всё, что делаю я - само собой разумеющееся, и вообще, этого недостаточно"
15. "Если она расстроена - это моя проблема, если я расстроен - это только моя проблема. Из-за этого расстраивается она, и это превращается в мою проблему. Мне вообще нельзя быть расстроенным"
17. "Когда женщины используют секс как "оружие". Знаю пары, где женщина манипулирует мужчиной с помощью секса, побеждая к определённому поведению"
19. "Раздражает, когда женщины не видят грани между правдой и своими эмоциями. В моменте им кажется, что их эмоции и есть "правда", и отвергают голые факты. По сути, по мере того, как меняются их чувства, меняется и сама правда"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну не все так плохо. Многие воспринимают его как банкомат без пениса.
Надуманная проблема. Зачем разглашать конфиденциальную информацию? Тут уж сам дурак!
Если ты любишь человека - то ничего в нем бесить тебя не может. Единственное что - это то, что виноват всегда ты
- Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной,
Я подарю тебе эту звезду!
Светом нетленным будет она озарять нам путь…
В бесконечность!..