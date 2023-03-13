Как читать новости и не сойти с ума

Попробуем решить эту проблему вместе с пользователями.





- Вопрос-то кажется простым, но на самом деле кроет в себе философскую тему для обсуждения и одну из крупнейших проблем, с которой мы когда-либо сталкивались.



Как плавать в океане информации, у которой сомнительная достоверность, целенаправленная размытость подачи, и сплошные провокации к гневу - и как не утонуть? Не знаю. У меня не получилось. В наше время трудно читать новости, не чувствуя при этом предвзятости, иррациональности и тревоги. Не думаю, что в эпоху социальных сетей, капитализма и обилия государственных программ возможно создать такую среду, где мы бы могли читать новости из непредвзятых и независимых источников.

Это выбор каждого. Информация или счастливое существование - выбрать нужно что-то одно.