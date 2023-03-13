Как читать новости и не сойти с ума

Одна из величайших проблем современности - как быть в курсе текущих событий в мире и одновременно сохранять своё ментальное здоровье, не перегружая мозг всем происходящим?
Попробуем решить эту проблему вместе с пользователями.
- Вопрос-то кажется простым, но на самом деле кроет в себе философскую тему для обсуждения и одну из крупнейших проблем, с которой мы когда-либо сталкивались.
Как плавать в океане информации, у которой сомнительная достоверность, целенаправленная размытость подачи, и сплошные провокации к гневу - и как не утонуть? Не знаю. У меня не получилось. В наше время трудно читать новости, не чувствуя при этом предвзятости, иррациональности и тревоги. Не думаю, что в эпоху социальных сетей, капитализма и обилия государственных программ возможно создать такую среду, где мы бы могли читать новости из непредвзятых и независимых источников.
Это выбор каждого. Информация или счастливое существование - выбрать нужно что-то одно.
- Я читаю только заголовки. Выходные - дни без новостей. А ещё, если чувствую себя тревожно и неуверенно, читаю меньше. А если настроение хорошее, могу покопаться глубже.
- А я недавно выбрала счастье. После рождения сына. Провожу больше времени с ним, стараюсь быть примером для ребёнка, и влиять на своё окружение. Наше время - драгоценно, а решить мировые проблемы мы всё равно не сможем. Я понимаю это безнадёжное чувство, когда осознаёшь, что бессилен повлиять на самые кошмарные проблемы в мире. Но можно оставаться в курсе событий, и при этом не зацикливаться на чтении новостей. Постарайтесь делать что-то полезное в своём локальном масштабе, помогайте ближним, будьте примером для других. И тогда вы перестанете чувствовать себя беспомощным.
- Мой ответ - пожертвовать своим желанием быть в курсе событий. ИМХО. Перестаньте смотреть новости по телевизору, покупать нагнетающие страх газеты и читать громкие заголовки. Если случится то, о чём вы должны знать - вы точно не пропустите эту информацию.
В книге "Атомные привычки" Джеймса Клира есть целая глава об этом. По сути, наша потребность "быть в курсе событий" сдерживает наше развитие в других, не менее важных областях жизни.
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- Многие пишут: "Просто не читайте новости!" Не следуйте этому совету. Это одна из причин появления самой проблемы. Вот мои рекомендации:
1. Ограничьте потребление информации - пусть это будет 5 минут, 3 минуты, или час в день, как вам комфортнее.
2. Выберите один день - пусть он станет "выходным" от новостей. Я не читаю новости по воскресеньям и в отпуске.
3. Выберите одну или две конкретных проблемы/темы, которые важны для вас. Следите за этими вопросами и вдавайтесь в них немного больше, чем в другие.
4. Примите, что сейчас в мире непростое время. В истории вообще было много таких периодов, но люди всегда находили поводы для радости. В конце концов, это входит в наши главные человеческие задачи - любить друг друга и находить радости в жизни.
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Такие вот "пирожки с котятками"
Заблюрим труп. это же не эстетично!. И дети могут увидеть.
А детки-то, котика придушат. мухе крылышки оторвут, ибо родители не сказаль что такое хорошо, а что такое плохо. А всё потому, что заблюрено.