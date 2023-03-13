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Как читать новости и не сойти с ума

Как читать новости и не сойти с ума

Автор:
13 марта 2023 12:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Разное   интересное   информация   лента новостей   люди   новости   соцсети   форум   форумы   
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Одна из величайших проблем современности - как быть в курсе текущих событий в мире и одновременно сохранять своё ментальное здоровье, не перегружая мозг всем происходящим?

Попробуем решить эту проблему вместе с пользователями.


- Вопрос-то кажется простым, но на самом деле кроет в себе философскую тему для обсуждения и одну из крупнейших проблем, с которой мы когда-либо сталкивались.


Как плавать в океане информации, у которой сомнительная достоверность, целенаправленная размытость подачи, и сплошные провокации к гневу - и как не утонуть? Не знаю. У меня не получилось. В наше время трудно читать новости, не чувствуя при этом предвзятости, иррациональности и тревоги. Не думаю, что в эпоху социальных сетей, капитализма и обилия государственных программ возможно создать такую среду, где мы бы могли читать новости из непредвзятых и независимых источников.

Это выбор каждого. Информация или счастливое существование - выбрать нужно что-то одно.

- Я читаю только заголовки. Выходные - дни без новостей. А ещё, если чувствую себя тревожно и неуверенно, читаю меньше. А если настроение хорошее, могу покопаться глубже.

- А я недавно выбрала счастье. После рождения сына. Провожу больше времени с ним, стараюсь быть примером для ребёнка, и влиять на своё окружение. Наше время - драгоценно, а решить мировые проблемы мы всё равно не сможем. Я понимаю это безнадёжное чувство, когда осознаёшь, что бессилен повлиять на самые кошмарные проблемы в мире. Но можно оставаться в курсе событий, и при этом не зацикливаться на чтении новостей. Постарайтесь делать что-то полезное в своём локальном масштабе, помогайте ближним, будьте примером для других. И тогда вы перестанете чувствовать себя беспомощным.

- Мой ответ - пожертвовать своим желанием быть в курсе событий. ИМХО. Перестаньте смотреть новости по телевизору, покупать нагнетающие страх газеты и читать громкие заголовки. Если случится то, о чём вы должны знать - вы точно не пропустите эту информацию.

В книге "Атомные привычки" Джеймса Клира есть целая глава об этом. По сути, наша потребность "быть в курсе событий" сдерживает наше развитие в других, не менее важных областях жизни.

- Многие пишут: "Просто не читайте новости!" Не следуйте этому совету. Это одна из причин появления самой проблемы. Вот мои рекомендации:

1. Ограничьте потребление информации - пусть это будет 5 минут, 3 минуты, или час в день, как вам комфортнее.

2. Выберите один день - пусть он станет "выходным" от новостей. Я не читаю новости по воскресеньям и в отпуске.

3. Выберите одну или две конкретных проблемы/темы, которые важны для вас. Следите за этими вопросами и вдавайтесь в них немного больше, чем в другие.

4. Примите, что сейчас в мире непростое время. В истории вообще было много таких периодов, но люди всегда находили поводы для радости. В конце концов, это входит в наши главные человеческие задачи - любить друг друга и находить радости в жизни.

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Метки: Жизнь   Разное   интересное   информация   лента новостей   люди   новости   соцсети   форум   форумы   
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Ego sum qui sum Час назад
просто нам нужны порталы с позитивными новостями

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4k
просто Дмитрий 16 минут назад
А что тут поделаешь? Например, в "Латванийских Делфах и ТВнетах" подается такая "белиберда", что уму не постижимо, И главное, возможность "противостоять" этому маразму ...невозможно. В разделе комментариев "излагать мнение " по той или иной публикации\интерпретации отдельно взятого происшествия, разрешено ТОЛЬКО кучке дебиловатых нациков, которые зомбят и так уже не очень-то образованных латышей ( кстати...президент Латвии имеет германское подданство),но НЕ имеет высшего образования).
Такие вот "пирожки с котятками"
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806
ProFanas Полчаса назад
Ой, какие мы все нежные! как всего всего боимся! Заблюрим лицо, ибо жена может увидеть тебя с любовницей, а потом тебя увидят в криминальной хронике с фингалом на пол лица.
Заблюрим труп. это же не эстетично!. И дети могут увидеть.
А детки-то, котика придушат. мухе крылышки оторвут, ибо родители не сказаль что такое хорошо, а что такое плохо. А всё потому, что заблюрено.
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