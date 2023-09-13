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Самые частые ошибки 30-летних: по мнению 40-летних

Самые частые ошибки 30-летних: по мнению 40-летних

Автор:
13 сентября 2023 09:00
Сообщество : Жизнь
Метки: 30-летние   Жизнь   Разное   интересное   люди   наша жизнь   образ_жизни   ошибки   сожаления   
3190
21

"Ни о чём не жалейте!": кричат цитатники и мотивационные спикеры. Действительно, всё, что случилось в жизни, как-никак дало нам ценный опыт. Однако, некоторым важным вещам мы хотели бы уделять больше времени — но понимаем это чаще с возрастом. О чём чаще всего жалеют 40-летние? Пользователи форума Reddit поделились самыми частыми "ошибками" тех, кому за тридцать.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 30-летние   Жизнь   Разное   интересное   люди   наша жизнь   образ_жизни   ошибки   сожаления   
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22  комментария
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2k
Paul 2 часа назад
Ну да, ну да... Не путешевствуют и не лечат зубы только потому, что не хотят... И впахивают не видя света тоже потому, что очень хотят так жить!... Бредятина человека, который никогда не знал что такео "жить от зарплаты до зарплаты"! Практически все пункты - результат нехватки денег у людей и вкалывание на работе без отдыха...
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19k
anpetrof Минуту назад
Бредятина полная. Всё, что происходит с человеком по жизни, в подавляющем большинстве случаев результат не желаний человека, а результат различных сторонних причин. Даже желания человека вызваны этими сторонними причинами. К тому же, как известно, история не признаёт сослагательное наклонение
...
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10k
MakDag 3 минуты назад
Главная ошибка - жалеть о прошлом, это мешает сосредоточиться на настоящем и стремиться вперед.
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2k
Геннадьич 4 минуты назад
Очень часто тут мелькает мысль, что не надо заводить детей до 30 лет.
Это что, опять пропаганда чайлдфри?
Просто потом будет для первородящих много осложнений.
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4k
Владимир 19 минут назад
надо жить для себя,любимого...и-любить себя,любимого...
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33k
Snork Snorkoff 23 минуты назад
Самое главное, очень хорошо подумать и раз и навсегда ответить себе, а на кой хрен вы вообще живете? Тогда приоритеты сами собой расставятся. ))
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22k
Mike Miller Полчаса назад
О, Боже мой.
Да живите, как хотите. Делайте, что вам нравится и всё. Все равно мы все сдохнем, рано или поздно.
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0
Denis Bolshakov Полчаса назад
21. Жить чужими советами.
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11k
Dmitry 57 минут назад
Советы универсальны, для любого возраста: не давай себе застаиваться, не жри г...вно и следи за здоровьем))). А вообще, я не очень ощутил разницу между 30 и 40+. Только пофигизма стало больше и реакция на подначки пропала (если кто-то считает что я должен что-то доказывать, то это его, а не мои, проблемы).
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1k
Mikhail Час назад
каким боком тут путешествия то..
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55k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот с 15 соглашусь, но я слава богу не совершил эту ошибку, и с 30 до 40 не просирал все деньги на гулянки и путешествия (хотя конечно и на них тратил), а вкладывал в недвижимость и в бизнес, зато сейчас практически обеспечил детям хороший старт в жизни, а себе безбедную старость с хорошим пассивным доходом) При этом в 40+ полное ощущение что все еще впереди)
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82
Собака У Попа 2 часа назад
Это советы для всех возрастов. Есть и дельные. Но без привязки к возрасту.
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578
ruslan d 2 часа назад
Да пофиг на все это
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8k
sedoisever 2 часа назад
Блин, ну не нужно писать никаких "-ти" после числительных!
"После 30 лет"!!!
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