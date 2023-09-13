Самые частые ошибки 30-летних: по мнению 40-летних

"Ни о чём не жалейте!": кричат цитатники и мотивационные спикеры. Действительно, всё, что случилось в жизни, как-никак дало нам ценный опыт. Однако, некоторым важным вещам мы хотели бы уделять больше времени — но понимаем это чаще с возрастом. О чём чаще всего жалеют 40-летние? Пользователи форума Reddit поделились самыми частыми "ошибками" тех, кому за тридцать.