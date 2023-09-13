Самые частые ошибки 30-летних: по мнению 40-летних

"Ни о чём не жалейте!": кричат цитатники и мотивационные спикеры. Действительно, всё, что случилось в жизни, как-никак дало нам ценный опыт. Однако, некоторым важным вещам мы хотели бы уделять больше времени — но понимаем это чаще с возрастом. О чём чаще всего жалеют 40-летние? Пользователи форума Reddit поделились самыми частыми "ошибками" тех, кому за тридцать.
1. "Через месяц мне 42, и я вообще не понял, как пролетели мои годы после 29-ти. Кажется, что провёл их на автопилоте, не высовывался, вёл скучную жизнь. Жалею, что не был более активным"
4. "Ошибка тех, кому за 30 - думать, что вы уже слишком старые. Никогда не поздно сменить профессию, завести новые отношения или начать заботиться о своём здоровье"
5. "Ошибка - мало двигаться и есть всякую дрянь. После 30-ти это уже не сходит с рук, как когда-то в 20 лет"
6. "Гнаться за внешними достижениями. Вам не обязательно иметь головокружительную карьеру, особняк с 4 спальнями и ребёнка прямиком в 30 лет"
7. "Не романтизируйте прошлое, и не думайте, что 40 лет - это уже старость. Жизнь идёт своим чередом, и мы меняемся вместе с ней. И часто в лучшую сторону - становимся сильнее, мудрее, увереннее"
10. "Многие женщины после 30-ти волнуются, что не успевают за молодёжными трендами. Успокойтесь, девочки, будьте собой, и носите свои узкие джинсы!"
11. "После 30-ти важно заботиться о своём теле. И вообще о себе - на физическом, ментальном и духовном плане. Мне 31, и у меня уже всплыло много проблем со здоровьем. Сходите к стоматологу, по врачам, будьте активны"
12. "Ошибка тех, кому за 30 - думать, что вы уже полностью сформированы, и не сможете в себе что-то изменить"
13. "Ошибка - думать, что к определённому возрасту нужно достичь небывалого успеха, к 30 нужно обязательно завести семью, а в 34 слишком поздно менять профессию или начинать своё дело"
16. "Курение. Я курил 10 лет, бросил в 28. Моё лучшее решение. Сейчас мне 32, и я здоровее чем раньше"
18. "Не пытаться познавать себя и свой внутренний мир. Как писал Карл Юнг: "Вы не можете убежать от самого себя". Действительно, важно понять, кто мы такие на самом деле, что нам нравится, на что мы способны, а иногда и включать самоанализ"
19. "Моя ошибка - я вообще не путешествовала, а сидела в своём уютном коконе. Здорово исследовать то, что есть в нашем большом мире"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это что, опять пропаганда чайлдфри?
Просто потом будет для первородящих много осложнений.
Да живите, как хотите. Делайте, что вам нравится и всё. Все равно мы все сдохнем, рано или поздно.
"После 30 лет"!!!