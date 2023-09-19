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20 представителей флоры и фауны, которые настолько огромны, что в это сложно поверить

20 представителей флоры и фауны, которые настолько огромны, что в это сложно поверить

Автор:
19 сентября 2023 22:45
Сообщество : Животные
Метки: Удивить   огромные   представители   сложно   фауна   флора   
1702
22

Мы все знаем, что животные и растения могут быть большими или маленькими, и мы никогда не удивляемся, когда видим корову, которая больше, скажем, собаки. Но у матери-природы всегда найдется, чем нас удивить, и встреча с любым из гигантов, которых увидите в этом посте, заставит усомниться в вашем представлении о размерах!

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Метки: Удивить   огромные   представители   сложно   фауна   флора   
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7  комментариев
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8k
Артём Час назад
Первая же картинка фотошоп, а на 18, пацан ну очень похож на южного африканца!(нет)
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1k
КАКАнгел Час назад
по лягухе лютый фото-шоп , по остальным игра с ракурсом и перспективой , хотя некоторые тоже переделанные и смонтированные.
Это хороший , заслуженный минус автору.
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4k
Lexx 2 часа назад
13. На фото бык.
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