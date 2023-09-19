20 представителей флоры и фауны, которые настолько огромны, что в это сложно поверить

Мы все знаем, что животные и растения могут быть большими или маленькими, и мы никогда не удивляемся, когда видим корову, которая больше, скажем, собаки. Но у матери-природы всегда найдется, чем нас удивить, и встреча с любым из гигантов, которых увидите в этом посте, заставит усомниться в вашем представлении о размерах!