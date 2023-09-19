20 представителей флоры и фауны, которые настолько огромны, что в это сложно поверить

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Мы все знаем, что животные и растения могут быть большими или маленькими, и мы никогда не удивляемся, когда видим корову, которая больше, скажем, собаки. Но у матери-природы всегда найдется, чем нас удивить, и встреча с любым из гигантов, которых увидите в этом посте, заставит усомниться в вашем представлении о размерах!
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5. Водная кожистая черепаха – самая крупная черепаха в мире. Длина овального панциря достигает 2 метров, вес нередко переваливает за полтонны
6. Медуза Номуры - одна из крупнейших в мире. Размер взрослой медузы превышает рост среднего человека
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Это хороший , заслуженный минус автору.