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15 фотографий, показывающих жизненные циклы представителей природы

15 фотографий, показывающих жизненные циклы представителей природы

Автор:
06 августа 2023 21:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизненные   представители   природы   фауна   флора   циклы   
2330
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Всё на земле подвержено изменениям, и всё на свете имеет своё начало и конец. В этом посте вы увидите любопытные фотографии некоторых жизненных циклов флоры и фауны.

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Метки: Жизненные   представители   природы   фауна   флора   циклы   
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2  комментария
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Babangdida 2 часа назад
- Это чёрная смородина?
- Нет, красная.
- А почему она белая?
- Потому, что зелёная!
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