"Пошли вы!": пьяная Лена Полено из сериала "Счастливы вместе" пришла на похороны актёра Гришечкина и пообщалась с журналистами

Последний раз актриса снималась в кино в 2019 году. Сейчас она работает в театре. Женщина сама признавалась, что после знакомства со своим последним любимым - актёром Вячеславом Дорониным - она стала больше пить и практически перестала есть. Из-за такого режима Юлия здорово похудела, и, видимо, после расставания с Дорониным придерживается прежней диеты, которой не может изменить даже перед выходом на публику.

Впрочем, в окружении Захаровой к её состоянию отнеслись с пониманием:

«У Юли мама болеет, лежит в больнице, — рассказали KP.RU в окружении актрисы. — А Славу она очень любила. Они играли в спектакле мужа и жену и просто дружили. Его уход для нее, как и для многих, стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой — многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает? Конечно, в таких состояниях ее надо сразу уводить. А тут она попалась на глаза журналистам…»

Недавно стало известно о том, что вскоре на экраны выйдет продолжение сериала «Счастливы вместе» - фильм «Букины». Однако знаменитых соседей, в том числе Лены Полено, в картине уже не будет.

Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни 15 сентября.