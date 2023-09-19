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"Пошли вы!": пьяная Лена Полено из сериала "Счастливы вместе" пришла на похороны актёра Гришечкина и пообщалась с журналистами

"Пошли вы!": пьяная Лена Полено из сериала "Счастливы вместе" пришла на похороны актёра Гришечкина и пообщалась с журналистами

Автор:
19 сентября 2023 19:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   актёры   вячеслав гришечкин   знаменитости   лена полено   похороны   пьяная актриса   ситком   счастливы вместе   
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Сегодня прошла церемония прощания с Вячеславом Гришечкиным. Почтить память актёра пришли и его коллеги. Среди них Юлия Захарова, с которой покойный играл в спектаклях. Общение с журналистами не задалось.

Актриса Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе" пришла на похороны Вячеслава Гришечкина уже в подпитии. Журналисты пытались было расспросить её о покойном актёре, но та не была настроена общаться и сначала послала всех матом. После, видимо, слегка опомнилась и рассказала о последней встрече с покойным.


Последний раз актриса снималась в кино в 2019 году. Сейчас она работает в театре. Женщина сама признавалась, что после знакомства со своим последним любимым - актёром Вячеславом Дорониным - она стала больше пить и практически перестала есть. Из-за такого режима Юлия здорово похудела, и, видимо, после расставания с Дорониным придерживается прежней диеты, которой не может изменить даже перед выходом на публику.


Впрочем, в окружении Захаровой к её состоянию отнеслись с пониманием:


«У Юли мама болеет, лежит в больнице, — рассказали KP.RU в окружении актрисы. — А Славу она очень любила. Они играли в спектакле мужа и жену и просто дружили. Его уход для нее, как и для многих, стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой — многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает? Конечно, в таких состояниях ее надо сразу уводить. А тут она попалась на глаза журналистам…»


Недавно стало известно о том, что вскоре на экраны выйдет продолжение сериала «Счастливы вместе» - фильм «Букины». Однако знаменитых соседей, в том числе Лены Полено, в картине уже не будет.


Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни 15 сентября.

Церемония прощания с артистом прошла сегодня в Театре на Юго-Западе в Москве. После актёра отпели в храме Архангела Михаила. Позднее тело будет кремировано на Хованском кладбище.


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Метки: Видео   актёры   вячеслав гришечкин   знаменитости   лена полено   похороны   пьяная актриса   ситком   счастливы вместе   
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13  комментариев
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31k
Teodor Час назад
Ипать... "Годы были милостивы к тебе, добрая женщина..."
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17k
Shtoppi 2 минуты назад
нормально она так спилась по всей видимости, а то и еще чего.
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22k
Альберт 7 минут назад
И кто-то же смотрит эти сериалы...
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15k
GROMOZEKA 8 минут назад
Обыкновенная алкоголичка
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495
Sadik-mardik 10 минут назад
Каждый по своему воспринимает горе! Она восприняла вот так. Конечно если такое каждый день это звиздец, но скажите кто без греха?
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1k
ОТДЕЛ К 19 минут назад
Лена Полено в дрова.
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714
Шурман 22 минуты назад
Наверное специально и пришла туда где наливают , на похоронах всегда так .
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5k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Ребята мне 39 лет, вот отвечаю во дворе одногодка девчуля, дружили все детство, она потом замуж вышла и уехала..... сейчас развелась, приехала обратно во двор, на протяжении 1 года постоянно пьет! Вот реально изменилась просто сто на лицо [мат] как.... старая бабка за год стала, причем в начале алкопути я пытался ее на работу на завод устроить , не говорит хочу покуралесить..... БАБЫ НЕ ПЕЙТЕ ЭТО УЖАС !!! P.S. Юльку очень жалко, спасибо тебе за то как ты раньше смешила народ а теперь пугаешь ....
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
после случая с Бочкаревой..когда у нее в трусах ГАИшники нашли кокс...чет ее не видно не слышно...видать сказали:..мы тебя не посадим.. но ты не отсвечивай нигде в инфополе.
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6k
Бу 48 минут назад
Синева, синева...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
21k
5k
Трям Час назад
Ибать она уже напоминалась...
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81k
Доктор Джонс Час назад
Жесть...
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