"Пошли вы!": пьяная Лена Полено из сериала "Счастливы вместе" пришла на похороны актёра Гришечкина и пообщалась с журналистами

Сегодня прошла церемония прощания с Вячеславом Гришечкиным. Почтить память актёра пришли и его коллеги. Среди них Юлия Захарова, с которой покойный играл в спектаклях. Общение с журналистами не задалось.
Актриса Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе" пришла на похороны Вячеслава Гришечкина уже в подпитии. Журналисты пытались было расспросить её о покойном актёре, но та не была настроена общаться и сначала послала всех матом. После, видимо, слегка опомнилась и рассказала о последней встрече с покойным.
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Последний раз актриса снималась в кино в 2019 году. Сейчас она работает в театре. Женщина сама признавалась, что после знакомства со своим последним любимым - актёром Вячеславом Дорониным - она стала больше пить и практически перестала есть. Из-за такого режима Юлия здорово похудела, и, видимо, после расставания с Дорониным придерживается прежней диеты, которой не может изменить даже перед выходом на публику.
Впрочем, в окружении Захаровой к её состоянию отнеслись с пониманием:
«У Юли мама болеет, лежит в больнице, — рассказали KP.RU в окружении актрисы. — А Славу она очень любила. Они играли в спектакле мужа и жену и просто дружили. Его уход для нее, как и для многих, стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой — многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает? Конечно, в таких состояниях ее надо сразу уводить. А тут она попалась на глаза журналистам…»
Недавно стало известно о том, что вскоре на экраны выйдет продолжение сериала «Счастливы вместе» - фильм «Букины». Однако знаменитых соседей, в том числе Лены Полено, в картине уже не будет.
Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни 15 сентября.
Церемония прощания с артистом прошла сегодня в Театре на Юго-Западе в Москве. После актёра отпели в храме Архангела Михаила. Позднее тело будет кремировано на Хованском кладбище.
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