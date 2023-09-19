Джеймс Холман – путешественник, поразивший мир

Для начала он научился ходить с тростью и поступил в Эдинбургский университет. Шрифт Брайля тогда ещё не был изобретён, поэтому необычный студент не мог читать и писать. Но зато внимательно слушал лекции. В результате память мужчины стала практически слоновьей, что и помогло Джеймсу в дальнейшей жизни.

Врачи порекомендовали ему сменить климат на более мягкий с целью поправки здоровья. Выбор пал на Францию. А так как средства были ограничены, то денег хватило на то, чтобы пересечь Ла-Манш. А дальше Холман отправился пешком. Постоянно теряясь и поворачивая не туда, но попутно обзаводясь немыслимым количеством друзей и даже крутя романы – внешность вполне позволяла это делать.

После французского курорта мужчина отправился в Италию, ухитрившись посетить все знаковые достопримечательности за исключением картинных галерей. А в 1822 году издал путевые заметки, которые вёл на «ночной азбуке», используемой для военных шифровок, и на заработанные деньги решил отправиться в кругосветное путешествие по маршруту Петербург – Сибирь – Китай.