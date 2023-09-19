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Джеймс Холман – путешественник, поразивший мир

Джеймс Холман – путешественник, поразивший мир

Автор:
19 сентября 2023 14:14
Сообщество : Истории
Метки: Джеймс Холман   Жизнь   Слепой Путешественник   интересно   история   кругосветка   поездка   слепота   человек   
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Кругосветными путешествиями в наше время никого не удивить. Их совершают на яхте, на велосипеде и пешком, на скорость и на спор. Словом, было бы желание и средства. У этого человека они были, но зато отсутствовало кое-что другое, но очень важное.

В обычном английском городе Эксетер в 1768 году родился мальчик Джеймс Холман. Подростком Джеймс поступил на флот и построил неплохую карьеру, дослужившись до лейтенанта. А потом молодого офицера стало подводить здоровье – из-за частых погружений в воду начались проблемы с суставами. Артрит удалось подлечить, но начались проблемы со зрением.

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Моряка списали на берег, назначили пенсию. И, казалось, слепой бедняга (а Джеймс потерял зрение буквально за несколько недель) обречён был до конца жизни влачить жалкое существование, но он оказался из другого теста. И стал тем, кем стал.

Для начала он научился ходить с тростью и поступил в Эдинбургский университет. Шрифт Брайля тогда ещё не был изобретён, поэтому необычный студент не мог читать и писать. Но зато внимательно слушал лекции. В результате память мужчины стала практически слоновьей, что и помогло Джеймсу в дальнейшей жизни.

Врачи порекомендовали ему сменить климат на более мягкий с целью поправки здоровья. Выбор пал на Францию. А так как средства были ограничены, то денег хватило на то, чтобы пересечь Ла-Манш. А дальше Холман отправился пешком. Постоянно теряясь и поворачивая не туда, но попутно обзаводясь немыслимым количеством друзей и даже крутя романы – внешность вполне позволяла это делать.

После французского курорта мужчина отправился в Италию, ухитрившись посетить все знаковые достопримечательности за исключением картинных галерей. А в 1822 году издал путевые заметки, которые вёл на «ночной азбуке», используемой для военных шифровок, и на заработанные деньги решил отправиться в кругосветное путешествие по маршруту Петербург – Сибирь – Китай.

Приключения в России, куда он отправился налегке, даже не взяв оружия и тёплой одежды, заслуживают отдельной книги. Ведь там Холман ухитрился войти в светское общество и даже был представлен при дворе. Снова масса друзей и несколько романов. Не обходилось и без хулиганства: за попытку посидеть на троне Бориса Годунова его даже упекли в участок.

После Петербурга и Москвы Джеймс решил отправиться с Сибирь. Просто так, ради новых эмоций. На сложностях старался не концентрироваться. Слава о Слепом Путешественнике, как прозвали британца, разошлась уже по всей стране. И имела неприятные последствия – Джеймса выдворили из России, обвинив в шпионаже.

Но он не стал унывать и отправился в Африку. Со всеми сопуствующими – болезнями, антисанитарией, опасными животными и не менее опасными насекомыми. Впрочем, и человеческое население Чёрного континента радушием не отличалось.

После Африки была Бразилия, Цейлон, вожделенный Китай и диковинная Австралия. В общей сложности Слепой Путешественник посетил 200 стран. И в возрасте 45 лет осел дома, увлечённо описывая свои приключения. Потом была ещё одна попытка выбраться в Европу. Но здоровье подводило, да и необычным путешественником уже не особенно интересовались. А некоторые так и вообще обвиняли во лжи и шарлатанстве. Скончался Джеймс в возрасте 70 лет в своём лондонском доме.

А зачем это было нужно? Вопрос, в общем, справедливый. Просто свою роль сыграли неуёмная жажда жизни, воля, твёрдость характера и сила духа. К тому же познание культуры новых стран происходило более глубоко, ведь отсутствие зрения Слепой Путешественник компенсировал другими способами, находя порой ту информацию, которую зрячие путешественники могли легкомысленно пропустить.

А трудности? Они были всегда. Просто Холман старался их не замечать и советовал это делать другим.

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Метки: Джеймс Холман   Жизнь   Слепой Путешественник   интересно   история   кругосветка   поездка   слепота   человек   
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3  комментария
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Дед Степан 15 минут назад
У меня всегда вопрос возникает, где они деньги берут для путешествий. Ведь ест пить и одеватся надо
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