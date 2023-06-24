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Один на один с собой: странные приключения моряка

Один на один с собой: странные приключения моряка

Автор:
24 июня 2023 17:02
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Филипп Эштон   интересно   история   книга   моряк   необитаемый остров   приключения   спасение   
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Историй о переживших крушение и последующее одиночество людях немало. По ним впоследствии писали книги и снимали фильмы. Но приключения этого человека будут поинтереснее и пострашнее любого адаптированного рассказа.

Филипп Эштон был обычным рыбаком и жил в Новой Шотландии – провинции в Канаде. И в 1722 году отправился в составе команды судна «Милтон» в море. В канадском порту они столкнулись с лодкой, в которой оказались люди Эдварда Лоу – пирата, славящегося своей звериной жестокостью и садистскими  наклонностями.

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Пираты обнажили оружие и потребовали сдать шхуну. Несколько человек из команды согласились вступить в их ряды под угрозой смерти. Прочие отказались, но люди понимали, что это только вопрос времени. Сырой трюм, голод, кандалы и регулярные избиения сломят дух любого смельчака.

Филипп вынужденно принёс присягу служить пиратскому братству, поскольку другого выбора у моряка не было. И в течение следующих месяцев парень исправно выполнял указания новых «коллег», участвуя в нападениях, грабежах со всеми вытекающими. Перспектива его не радовала: с одной стороны, жестокие пираты, с другой – угроза казни со стороны властей при поимке на месте очередного преступления.

Поэтому когда весной 1723 года они пристали к острову Роатан (Гондурас), чтобы пополнить запасы пресной воды, Эштон долго не думал. Осторожно отошёл от группы, а потом изо всех сил припустил в лес. Товарищи попытались его найти. Но особенно в своих стараниях не усердствовали. Во-первых, парнишка был довольно проблемным и непредсказуемым. Во-вторых, с необитаемого острова он всё равно бы никуда не делся: не на ядовитую змею нарвётся, так от голода умрёт. Команда отчалила.

И моряк на собственной шкуре испытал все прелести одинокой жизни на острове без оружия, припасов и инструментов. Пищей Эштону служили фрукты и черепашьи яйца. Не особенно богатый рацион, но парню хватало.

А вот опасности подстерегали на каждом шагу. Расслабляться нельзя было ни на минуту, ведь остров был необитаемым только в плане людей. А вот змей, ящериц и кабанов было в избытке. Однажды рыбак даже подвергся нападению акулы на мелководье и только чудом спасся. Но самым ужасным была мелочь – мошкара, которая не давала жизни ни днём, ни ночью, зудела, кусала, забивалась в глаза, нос и уши.

Моряк понимал, что уныние равносильно смерти. И удача ему не улыбнулась, но хотя бы повернулась в его сторону и взглянула благосклонно. На острове появился ещё один обитатель. Даже два: к берегу причалила лодка с британцем в сопровождении собаки. Он бежал от испанцев и планировал остаться на острове навсегда.

Навсегда не вышло: новый житель пошёл на охоту и исчез. Эштон очень огорчился, но зато его нулевые запасы пополнились кое-каким провиантом, табаком, инструментами. Самым главным сокровищем стал нож.

Парень прожил на острове полтора  года. И совершенно неожиданно к берегу пристали две лодки с людьми. Эштон наблюдал за ними со стороны. Вдруг пираты? Тогда ему точно конец.

Но судя по тому, как осторожничали сами вновь прибывшие, они тоже чего-то опасались. И перепугались до жути, когда перед ними предстал заросший тощий оборванец, похожий на привидение. Мужчины успели сбежать с корабля, который захватили испанцы. Двое из них остались с Филиппом, остальные отплыли в поисках другого пристанища.

И тут удача соизволила явить несчастному свою улыбку, решив, что на его долю испытаний достаточно. И к берегу острова причалил даже не корабль, а целый флот. Английские купцы забрали обрадованных пленников. А капитан одного из бригов оказался земляком Филиппа и доставил рыбака домой.

Спустя почти три года. Моряк написал о своих злоключениях книгу под названием «Мемориал Филиппа Эштона: История странных приключений и чудесного спасения». Долгое время она считалась художественным  вымыслом, ведь за несколько лет до этого вышел знаменитый роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». И тема была, что называется, трендовой.

Уже в наши дни историей заинтересовался журналист Грегори Флемминг. После проведения расследования, тщательного изучения архивов, газетных подшивок, судовых журналов и других документов он сделал однозначный вывод: история Эштона – истинная правда. И он действительно провёл почти три года жизни в режиме опасных приключений, из которых сумел с честью выпутаться.

Источник:

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Метки: Жизнь   Филипп Эштон   интересно   история   книга   моряк   необитаемый остров   приключения   спасение   
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2  комментария
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36k
russger 3 минуты назад
"Но приключения этого человека будут поинтереснее и пострашнее любого адаптированного рассказа"

Да чёт как бы и нет, ну или в посте об этом не упомянули. История ничем не "страшнее/интереснее" других подобных.
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boliwar 40 секунд назад
-Маргарита, говорят в детском саду матом ругаетесь?
-Писдят!
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