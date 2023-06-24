Один на один с собой: странные приключения моряка

И моряк на собственной шкуре испытал все прелести одинокой жизни на острове без оружия, припасов и инструментов. Пищей Эштону служили фрукты и черепашьи яйца. Не особенно богатый рацион, но парню хватало.

А вот опасности подстерегали на каждом шагу. Расслабляться нельзя было ни на минуту, ведь остров был необитаемым только в плане людей. А вот змей, ящериц и кабанов было в избытке. Однажды рыбак даже подвергся нападению акулы на мелководье и только чудом спасся. Но самым ужасным была мелочь – мошкара, которая не давала жизни ни днём, ни ночью, зудела, кусала, забивалась в глаза, нос и уши.

Моряк понимал, что уныние равносильно смерти. И удача ему не улыбнулась, но хотя бы повернулась в его сторону и взглянула благосклонно. На острове появился ещё один обитатель. Даже два: к берегу причалила лодка с британцем в сопровождении собаки. Он бежал от испанцев и планировал остаться на острове навсегда.

Навсегда не вышло: новый житель пошёл на охоту и исчез. Эштон очень огорчился, но зато его нулевые запасы пополнились кое-каким провиантом, табаком, инструментами. Самым главным сокровищем стал нож.