Ученые сделали рейтинг стран по среднему уровню IQ жителей

Учёные Ольстерского института (ведущего института Великобритании) выяснили, что IQ населения тесно связан со множеством факторов, таких как образование, культурное происхождение, уровень дохода и здравоохранения. Исследованием занимались Ричард Линн и Дэвид Беккер. Им удалось получить довольно любопытные результаты, которые на сегодняшний день вызывают восхищение у одних экспертов и бурный негатив у других. Для сбора данных учёные использовали стандартизированные тесты IQ, проводимые в разных странах.

Следует понимать, что исследование сравнивает граждан стран по аспектам, которые могут широко варьироваться и быть изменчивыми, поэтому имеющиеся оценки должны рассматриваться как ориентировочный показатель, но уж никак не точный.

Камбоджа — 15 место