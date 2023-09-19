Ученые сделали рейтинг стран по среднему уровню IQ жителей

В Англии ученые Ричард Линн и Дэвид Беккер опубликовали результаты рейтинга «самых умных» стран, жители которых имеют поразительно высокий IQ.
Учёные Ольстерского института (ведущего института Великобритании) выяснили, что IQ населения тесно связан со множеством факторов, таких как образование, культурное происхождение, уровень дохода и здравоохранения. Исследованием занимались Ричард Линн и Дэвид Беккер. Им удалось получить довольно любопытные результаты, которые на сегодняшний день вызывают восхищение у одних экспертов и бурный негатив у других. Для сбора данных учёные использовали стандартизированные тесты IQ, проводимые в разных странах.
Следует понимать, что исследование сравнивает граждан стран по аспектам, которые могут широко варьироваться и быть изменчивыми, поэтому имеющиеся оценки должны рассматриваться как ориентировочный показатель, но уж никак не точный.
Камбоджа — 15 место
Средний показатель IQ — 99,75
Макао — 14 место
Средний показатель IQ — 99,82
Люксембург — 13 место
Средний показатель IQ — 99,87
Эстония — 12 место
Средний показатель IQ — 100,72
Нидерланды — 11 место
Средний показатель IQ — 100,74
Германия — 10 место
Средний показатель IQ — 100,74
Лихтенштейн — 9 место
Средний показатель IQ — 101,07
Финляндия — 8 место
Средний показатель IQ — 100,2
Беларусь — 7 место
Средний показатель IQ — 101,6
Южная Корея — 6 место
Средний показатель IQ — 102,35
Китайская Народная Республика — 5 место
Средний показатель IQ — 104,1
Гонконг — 4 место
Средний показатель IQ — 105,37
Сингапур — 3 место
Средний показатель IQ — 105,89
Тайвань — 2 место
Средний показатель IQ — 106,47
Япония — 1 место
Средний показатель IQ — 106,48
Ознакомиться с показателями IQ других стран можно тут.
P.S. Россия расположилась на 34 месте с показателем 96.29. Исследователи пишут, что средний IQ россиян в последние годы неуклонно растет.
Всего в рейтинге 193 позиции.
Источник:
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Израиль - 48 м.
Украина - 56
Молдавия - 57
Казахстан - 62
Армения - 64
Таджикистан - 70
Грузия - 84
Киргизия - 118
.......
Непал - 193 м.
https://wisevoter.com/country-rankings/average-iq-by-country/https://wisevoter.com/country-rankings/average-iq-by-country/
Я уж не говорю о украинцах...