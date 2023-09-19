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Ученые сделали рейтинг стран по среднему уровню IQ жителей

Ученые сделали рейтинг стран по среднему уровню IQ жителей

Автор:
19 сентября 2023 08:32
Метки: iq   айкью   в мире   люди   рейтинг   самые умные   страны   
1587
16

В Англии ученые Ричард Линн и Дэвид Беккер опубликовали результаты рейтинга «самых умных» стран, жители которых имеют поразительно высокий IQ.

Учёные Ольстерского института (ведущего института Великобритании) выяснили, что IQ населения тесно связан со множеством факторов, таких как образование, культурное происхождение, уровень дохода и здравоохранения. Исследованием занимались Ричард Линн и Дэвид Беккер. Им удалось получить довольно любопытные результаты, которые на сегодняшний день вызывают восхищение у одних экспертов и бурный негатив у других. Для сбора данных учёные использовали стандартизированные тесты IQ, проводимые в разных странах.

Следует понимать, что исследование сравнивает граждан стран по аспектам, которые могут широко варьироваться и быть изменчивыми, поэтому имеющиеся оценки должны рассматриваться как ориентировочный показатель, но уж никак не точный.

Камбоджа — 15 место

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Средний показатель IQ — 99,75

Макао — 14 место

Средний показатель IQ — 99,82

Люксембург — 13 место

Средний показатель IQ — 99,87

Эстония — 12 место

Средний показатель IQ — 100,72

Нидерланды — 11 место

Средний показатель IQ — 100,74

Германия — 10 место

Средний показатель IQ — 100,74

Лихтенштейн — 9 место

Средний показатель IQ — 101,07

Финляндия — 8 место

Средний показатель IQ — 100,2

Беларусь — 7 место

Средний показатель IQ — 101,6

Южная Корея — 6 место

Средний показатель IQ — 102,35

Китайская Народная Республика — 5 место

Средний показатель IQ — 104,1

Гонконг — 4 место

Средний показатель IQ — 105,37

Сингапур — 3 место

Средний показатель IQ — 105,89

Тайвань — 2 место

Средний показатель IQ — 106,47

Япония — 1 место

Средний показатель IQ — 106,48

Ознакомиться с показателями IQ других стран можно тут.

P.S. Россия расположилась на 34 месте с показателем 96.29. Исследователи пишут, что средний IQ россиян в последние годы неуклонно растет.

Всего в рейтинге 193 позиции.

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Метки: iq   айкью   в мире   люди   рейтинг   самые умные   страны   
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14  комментариев
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Очередное "исследование" от "британских учёных"...
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8k
Колорад 22 минуты назад
Это пздж. Тест IQ проходится за определенное время. Эстонцы не смогли бы его пройти.
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429
thrashbox Полчаса назад
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38k
Fat boy slim is * in a heaven 39 минут назад
Эстонцам наверное неограниченное время на прохождение теста дали
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6k
livaneth 40 минут назад
Думаю, что показатель средний по тем, у кого замеряли. В Лихтенштейне или в Нидерландах протестировать можно всех. В Белоруссии, кстати тоже. А в Камбодже экзаменаторы до дальних деревень не дошли.
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4k
Еркен 49 минут назад
"Здрасти" у них там и так принцип единого Китая, так еще Гонконг теперь отдельно в рейтинг вывели
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31k
Юрий 55 минут назад
Россия - 34 место.
Израиль - 48 м.
Украина - 56
Молдавия - 57
Казахстан - 62
Армения - 64
Таджикистан - 70
Грузия - 84
Киргизия - 118
.......
Непал - 193 м.

https://wisevoter.com/country-rankings/average-iq-by-country/https://wisevoter.com/country-rankings/average-iq-by-country/
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3k
krokodilov Час назад
Странно конечно у Японии самый высокий IQ 106,48 при этом она даже в тройку лидеров в международных олимпиадах по информатике не попадает, обгоняя всего на 4 медали Иран с IQ 80,01. Что то фигня какая-то
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17
Сергей krokodilov 46 минут назад
Так пытаются посчитать средний по стране, а не 10 лучших.
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6k
yahaomsk Час назад
чойто как то не толерантненько... где жирные , чорные трансгендеры? почему не на первом месте ? если этот рейтинг попадёт на глаза бидону- не простит ... как найдёт выход из белого дома, так обязательно нападёт
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10k
hairov Час назад
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
А где в рейтинге американцы, мелкобриты?
Я уж не говорю о украинцах...
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645
Илья Час назад
Гонконг это разве не Китай (КНР). Это как самые красивые девушки в России и Краснодаре .
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