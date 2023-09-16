Женщина развеяла прах брата в бассейне с людьми

На Ибице одна из отдыхающих неожиданно решила попрощаться с братом прямо в переполненном бассейне с людьми.
Тусовщица развеяла прах брата в бассейне с людьми на Ибице. Другие отдыхающие, когда узнали о том, что развлекались в воде с человеческими останками, были "слегка" в шоке.
Инцидент произошёл во время вечеринки в самом знаменитом пляжном клубе на острове — Ushuaia. Блондинка провела церемонию прощания в переполненном бассейне и выложила ролик в соцсети.
Видео вызвало шквал ярости в Сети. Многие пользователи выложили данный ролик в свои соцсети, чтобы предать ситуацию огласке, и сообщили, что будут обходить бассейн стороной. Другие шутят, что в этом бассейне иногда встречаются вещи и похуже.
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Ну, тупыеее...
Или ей место в психушке.