Женщина развеяла прах брата в бассейне с людьми

Тусовщица развеяла прах брата в бассейне с людьми на Ибице. Другие отдыхающие, когда узнали о том, что развлекались в воде с человеческими останками, были "слегка" в шоке.



Инцидент произошёл во время вечеринки в самом знаменитом пляжном клубе на острове — Ushuaia. Блондинка провела церемонию прощания в переполненном бассейне и выложила ролик в соцсети.

