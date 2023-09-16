Женщина развеяла прах брата в бассейне с людьми

FISHKINET
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Умер звезда сериала "Солдаты" Умер звезда сериала "Солдаты" 20 неприятных секретов разных профессий, которыми поделились в сети 20 неприятных секретов разных профессий, которыми поделились в сети Дизайнеры восстановили облик древних сооружений Дизайнеры восстановили облик древних сооружений Улыбните улыбатор Улыбните улыбатор Душевные деревенские кадры, от которых становится тепло на душе Душевные деревенские кадры, от которых становится тепло на душе Это произошло на самом деле Это произошло на самом деле В Калининграде школьники толпой избили полицейских возле школы В Калининграде школьники толпой избили полицейских возле школы 17 малоизвестных фотографий знаменитостей 17 малоизвестных фотографий знаменитостей Результаты вручения Шнобелевской премии 2023 года Результаты вручения Шнобелевской премии 2023 года Мастера, работающие в стиле "сойдёт и так" продолжают удивлять окружающих Мастера, работающие в стиле "сойдёт и так" продолжают удивлять... Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром», лишилась всех учеников и покончила с собой В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром»,... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные «Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области учительницу выгнали из школы за «развратные» фото «Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области... Победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2023 Победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2023 В ТЦ подмосковного Реутова четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором В ТЦ подмосковного Реутова четырёхлетней девочке оторвало пальцы... Студенты создали электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 0,96 секунды Студенты создали электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 0,96 секунды Трасса Сантк-Петербург - Владивосток обойдётся в 500 миллиардов рублей Трасса Сантк-Петербург - Владивосток обойдётся в 500 миллиардов рублей
Женщина развеяла прах брата в бассейне с людьми

Женщина развеяла прах брата в бассейне с людьми

Автор:
16 сентября 2023 11:39
Метки: Видео   бассейн   в мире   ибица   люди   прах   
847
2
1

На Ибице одна из отдыхающих неожиданно решила попрощаться с братом прямо в переполненном бассейне с людьми.

Тусовщица развеяла прах брата в бассейне с людьми на Ибице. Другие отдыхающие, когда узнали о том, что развлекались в воде с человеческими останками, были "слегка" в шоке.

Инцидент произошёл во время вечеринки в самом знаменитом пляжном клубе на острове — Ushuaia. Блондинка провела церемонию прощания в переполненном бассейне и выложила ролик в соцсети.


Видео вызвало шквал ярости в Сети. Многие пользователи выложили данный ролик в свои соцсети, чтобы предать ситуацию огласке, и сообщили, что будут обходить бассейн стороной. Другие шутят, что в этом бассейне иногда встречаются вещи и похуже.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   бассейн   в мире   ибица   люди   прах   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Типа, полоскать свои задницы и "передницы" в общем резервуаре - норм, а стерильный минеральный порошок - ужос?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 14 минут назад
Идиоты... Зола - щелочная среда, а значит - вода мягче.
Ну, тупыеее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
ruslan d 58 минут назад
Ну может это было в его завещании , чтоб частичка его осталась там .. Н и развеяла прах , это громко сказано ... Все кто сталкивался с кремацией знают , что его гораздо больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Да кокс она там развеяла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
albedo Час назад
Или так "любила" брата, что нагадила ему после смерти.
Или ей место в психушке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

649297



Другие посты автора
Популярное
Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть
Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть
«Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области учительницу выгнали из школы за «развратные» фото
«Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области учительницу выгнали...
Набирающие популярность
Российские пользователи почти полностью перестали покупать фильмы онлайн
Российские пользователи почти полностью перестали покупать фильмы онлайн
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Связка ключей

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#подборка#интересное#Автовсячина#ДТП#авто аварии#Рецепт#сарказм#полиция
#фото#Юмор#животные#люди#позитив#США#Разное#кино#история#знаменитости
#автомобили#машина#Прикол#интересно#аварии#факты#Россия#Мемы#Москва#новости
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Хорошая реакция спасла посетителя кафе Хорошая реакция спасла посетителя кафе Королевский гвардеец накричал на наглого туриста Королевский гвардеец накричал на наглого туриста 12&nbsp; пар близнецов стали первоклассниками одной школы 12  пар близнецов стали первоклассниками одной школы Бык решил наказать мужчину, схватившего его за рога Бык решил наказать мужчину, схватившего его за рога Умер Стивен Харвелл - исполнитель хитов из мультфильма «Шрек» Умер Стивен Харвелл - исполнитель хитов из мультфильма «Шрек»

На что жалуетесь?

Вернуться