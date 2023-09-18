"Хочу перейти в девушку": в Ростове-на-Дону задержали подростка, который пытался поджечь военкомат, а в результате удивил всю опергруппу

Очередной поджог военкомата не состоялся благодаря профессионализму сотрудников ФСБ. При задержании в рюкзаке потенциального поджигателя обнаружили не только две бутылки с зажигательной смесью, но и интересный предмет. А сам парень в качестве последней попытки оправдаться заявил, что он трансгендер. Как будто в нашей стране это имеет какое-то значение.