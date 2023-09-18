"Хочу перейти в девушку": в Ростове-на-Дону задержали подростка, который пытался поджечь военкомат, а в результате удивил всю опергруппу

Очередной поджог военкомата не состоялся благодаря профессионализму сотрудников ФСБ. При задержании в рюкзаке потенциального поджигателя обнаружили не только две бутылки с зажигательной смесью, но и интересный предмет. А сам парень в качестве последней попытки оправдаться заявил, что он трансгендер. Как будто в нашей стране это имеет какое-то значение.
Задержанный объяснил, что общался с куратором в Telegram, а бутылки с зажигательной смесью ему передал "друг" с позывным "Север". "Как зовут – не знаю. Сказал бросить в окна и убежать", - рассказывает Виктор.
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Осуществить преступный план юноше не удалось. Обыск недоподжигателя получился занятным.
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У паренька, как сообщают СМИ, также нашли заполненную анкету на вступление в украинское подразделение.Так что теперь ближайшие планы (поджечь военкомат и "перейти в девушку") Виктору придётся слегка скорректировать.
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собствено показательный пример уровня интелекта подобных персонажей
На получение гражданства ЕС у него уже есть перспективы.
Задержание, теракт, и пи.дор - чувак явно не связывает свою судьбу с Россией.
И в общем это прекрасно..... нам в России такие уроды не особо нужны.
Ну если только "Машкой" на зоне, для сотни мигрантов, вместо любимого ишака или овечки.......
И волки сыты и овцы целы... не все конечно овцы целы, точнее целы не все отверстия "этой овцы".
Однако оно всё правильно просчитало - во первых ясно дало понять свою ориентацию. Во вторых, обеспечило себе попадание в место, где ему это дадут. И в третьих, что оно пробудет там долго. При чём, все это на деньги налогоплательщиков.
То гей клуб у них там накроют с омоном, то петухи с елдаками ходят по улицам