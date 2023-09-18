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"Хочу перейти в девушку": в Ростове-на-Дону задержали подростка, который пытался поджечь военкомат, а в результате удивил всю опергруппу

"Хочу перейти в девушку": в Ростове-на-Дону задержали подростка, который пытался поджечь военкомат, а в результате удивил всю опергруппу

Автор:
18 сентября 2023 10:32
Сообщество : Жить в России
Метки: transgender   Видео   Поджог   Ростов-на-Дону   ФСБ   военкомат   задержание   зажигательная смесь   
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Очередной поджог военкомата не состоялся благодаря профессионализму сотрудников ФСБ. При задержании в рюкзаке потенциального поджигателя обнаружили не только две бутылки с зажигательной смесью, но и интересный предмет. А сам парень в качестве последней попытки оправдаться заявил, что он трансгендер. Как будто в нашей стране это имеет какое-то значение.

Задержанный объяснил, что общался с куратором в Telegram, а бутылки с зажигательной смесью ему передал "друг" с позывным "Север". "Как зовут – не знаю. Сказал бросить в окна и убежать", - рассказывает Виктор.


Осуществить преступный план юноше не удалось. Обыск недоподжигателя получился занятным.


У паренька, как сообщают СМИ, также нашли заполненную анкету на вступление в украинское подразделение.Так что теперь ближайшие планы (поджечь военкомат и "перейти в девушку") Виктору придётся слегка скорректировать.



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Метки: transgender   Видео   Поджог   Ростов-на-Дону   ФСБ   военкомат   задержание   зажигательная смесь   
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23  комментария
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20k
Bill 2 часа назад
Бедные родители. В один день узнали что их сын - это дочь (а пока - просто 3,14дор), дебил и выйдет из тюрьмы лет через 10-20.
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2k
Алексей Минуту назад
Не догнал что-то. В военкомате меняют пол?
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18k
Alex_Ato 4 минуты назад
когда у тебя впереди длиииииииный срок - последнее что стоит делать это заявлять что ты "альтернативный" мужик

собствено показательный пример уровня интелекта подобных персонажей
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21k
сеньор Леонсио 5 минут назад
Я так думаю, что в тюрьме трансгендерам будут только рады!
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24k
sssss3 9 минут назад
Если из СИЗО отпустят, то окольными путями сбежит в ЕС.
На получение гражданства ЕС у него уже есть перспективы.
Задержание, теракт, и пи.дор - чувак явно не связывает свою судьбу с Россией.
И в общем это прекрасно..... нам в России такие уроды не особо нужны.
Ну если только "Машкой" на зоне, для сотни мигрантов, вместо любимого ишака или овечки.......
И волки сыты и овцы целы... не все конечно овцы целы, точнее целы не все отверстия "этой овцы".
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10k
BarOb 13 минут назад
Похоже воевать за хохлов теперь можно только [мат]
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6k
Smolny 15 минут назад
Другой источник пишет, что у него кроме дилдо найдена поюзаная наждачка и ствол со стёртым номером, переделанный. Удивляет, что он не выбросил наждачную бумагу после использования и что смог снять нужное количество металла до стирания номера...
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639
Илья Полчаса назад
В лагере из него быстро трансгендера сделают , без всяких операций и бесплатно.
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368
Критерий Коши 45 минут назад
Какой-же винегрет у него в голове. Думаю что в тюрьме его личность будет окончательно разрушена
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176
Михаил 54 минуты назад
Да скорее всего чтобы потом за дурачка пойти... подстраховался так сказать чтоб попробовать через дурку отмазаться... а по факту напихают во все дырки и закроют, а там уже продвинут дальше...
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26k
ПаганецЪ 56 минут назад
Для таких есть давно проверенные надёжные средства: галоперидол, трифтазин, циклодол.
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5k
Babangdida 56 минут назад
Вообще-то, на Украине в армию не то что 3.14-доров, но даже и нормальных женщин гребут. Так что оно едва ли вправду намеревалось туда...
Однако оно всё правильно просчитало - во первых ясно дало понять свою ориентацию. Во вторых, обеспечило себе попадание в место, где ему это дадут. И в третьих, что оно пробудет там долго. При чём, все это на деньги налогоплательщиков.
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911
Сергей С 58 минут назад
Перейти в девушку оперативно помогут на ИВС
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17k
Shtoppi Час назад
вот как он стоял на коленях, когда сказал что он трансгендер, тогда и нужно было ему сразу пулю в затылок пустить. все равно это уже никчемный, галиымый балласт на шее страны.
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10k
Seledochnik Час назад
Ростовские парни уже не те...

То гей клуб у них там накроют с омоном, то петухи с елдаками ходят по улицам
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17k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Час назад
Сейчас на зоне все его "смелые" фантазии воплотятся в жизнь
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12k
Артем 2 часа назад
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26k
Федор 2 часа назад
В хате появится новый петушок Люся.
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60k
pynh 2 часа назад
Игрушки знатные у него. Бабой в тюрячке и побудет - мечты сбываются.
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