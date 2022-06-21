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Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота

Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота

Автор:
21 июня 2022 10:53
Сообщество : Животные
Метки: было и стало   животные   коты   котёнок   подборка   тогда и сейчас   
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Быстро растут не только чужие дети, но и домашние питомцы. Перед вами подборка фотографий в стиле тогда и сейчас, которые показывают, как быстро растут и меняются котики.

Практика показывает, что быстро растут не только чужие дети, но и свои собственные коты. Ещё вчера вы приносите домой комочек пуха, который помещается в ладошке, а теперь перед вами упитанное меховое существо. И считает оно себя если не хозяином мира, то королём вашего дома уж точно.


Столько перемен всего за пять месяцев!

×
×


10 недель и 2 года


Как забота человека всё меняет!


Четвёртый день рождения


2003-й и 2022-й


Родилась под обеденным столом, была последней в своём помёте. Сейчас ей 19 лет, и она всё ещё здорова! Люблю тебя, старушка.

Привычки не меняются


Любимое место Бу Берри никогда не менялось. В конце концов он получил свою собственную клавиатуру!

Первый день рождения


Брат и сестра, которые отказались быть усыновлёнными друг без друга


Из котёнка, помещающегося в карман, до королевы кровати


Из 1 кг в 7,7 кг


Само величие


Разница налицо


Из пушистого комочка в шикарного парня


Первое знакомство и фото спустя 10 месяцев


Чудесное преображение


Она была блохастой кошкой, которую мы принесли домой из бара, а теперь она самая красивая домашняя принцесса.

Кит, может быть, и подросла за 3 года, но точно не повзрослела


5 месяцев и 2 года


Эти зелёные глаза

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было и стало   животные   коты   котёнок   подборка   тогда и сейчас   
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shnyavik Минуту назад
котэ шикарны
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Fidel

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