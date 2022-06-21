Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота

Практика показывает, что быстро растут не только чужие дети, но и свои собственные коты. Ещё вчера вы приносите домой комочек пуха, который помещается в ладошке, а теперь перед вами упитанное меховое существо. И считает оно себя если не хозяином мира, то королём вашего дома уж точно.





Столько перемен всего за пять месяцев!