Самолёт c парашютистами разбился в Кемеровской области

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У двухмоторного самолёта L-410, совершавшего тренировочный полёт, отказал один из двигателей. Пилоты приняли решение об аварийной посадке, но благополучно приземлится, им не удалось.
Инцидент произошёл у села Журавлево в Кемеровской области. На борту самолёта было 17 парашютистов и двое пилотов.
В результате столкновения с землёй погибли 7 человек, в том числе и пилоты. 12 человек ранены, четверо находятся в тяжелом состоянии, еще четыре в средней степени тяжести. Об этом сообщил глава регионального отделения ДОСААФ Виктор Шемоханов.
В Кемеровской области разбился самолет Л-410. Крушение произошло на аэродроме «Танай» во время тренировочного полета с парашютистами.— Известия (@izvestia_ru) June 19, 2021
Погибли семь человек, еще 17 пострадали. Причиной произошедшего стал отказ одного из двигателей. pic.twitter.com/BPTYPMCYGX
Самолёт принадлежал местному ДОСААФу. В авиакатастрофе погибли инструкторы аэродрома Танай Вячеслав Новгородцев и Алексей Рыбальченко.
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45 минут ужаса.
Было у меня такое авто ВАЗ-2108, так есть у него такая особенность что при выключенном/заглохшем движке тормоз как бы работает, но только у крепких здоровых мужиков и то плохо, лёгкая няшная девушка может жать на тормоз, но едва ли это поможет. Какой то из фольгсов (на счёт фольгса могу ошибаться) при плохом контакте с аккумом вовсе радостно блокирует руль. И это простые корыта, а не высокотехнологичные самолёты с диким количеством систем.