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Самолёт c парашютистами разбился в Кемеровской области

Самолёт c парашютистами разбился в Кемеровской области (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 июня 2021 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: Танай   авария   кузбасс   парашютисты   погибшие   самолет   
1163
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У двухмоторного самолёта L-410, совершавшего тренировочный полёт, отказал один из двигателей. Пилоты приняли решение об аварийной посадке, но благополучно приземлится, им не удалось.  

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Метки: Танай   авария   кузбасс   парашютисты   погибшие   самолет   
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18  комментариев
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1k
веселый просто Час назад
Т.е. 12 человек всё таки совершили прыжок
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8k
Vlad Минуту назад
Не знаю, ничего не могу сказать, может планировать надо, хрен знает. Но ребят не вернуть... ребят жалко.
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103
Nane First NameLast 5 минут назад
Кто шарит - как они умудрились на таком самолёте с одним работающим мотором разбиться?
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2k
Алексей 14 минут назад
BSBD
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0
Ulunga Sisop 17 минут назад
BSBD
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14k
Поручик Полчаса назад
BSBD
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62k
Viktor 41 минуту назад
Всегда боялся высоты, а с парашютом, так только под дулом - соболезнования родственникам погибших, пострадавшим - выздоровления.
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6k
Сергей Ко 58 минут назад
Газель с крыльями, летел однажды на таком.
45 минут ужаса.
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10k
Kucher Час назад
Твою ж!... Опять ЭЛка с парашютистами. В 2003 в Борках. Теперь вот это.
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Ulunga Sisop Kucher 14 минут назад
На бородянке под Киевом несколько лет назад тоже ЛКА разбилась - погибли парашютисты.
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4k
au3 Час назад
Лучше бы прыгнули .... А пилоты криворукие - отказ одного двигателя не повод так разбиться.
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