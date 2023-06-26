30 примеров дизайна, которые наводят жути

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Дизайн окружает нас повсюду в повседневной жизни. И хотя вокруг много хороших примеров, в которые вложили креативность и эстетику — нам не избежать и жутких экземпляров. Будь то скамьи в метро, статуи или фигуры на детских площадках — некоторые из них вызывают ужас и ночные кошмары! Сообщество на форуме Reddit собирает подобные примеры жуткого дизайна.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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