30 примеров дизайна, которые наводят жути

Дизайн окружает нас повсюду в повседневной жизни. И хотя вокруг много хороших примеров, в которые вложили креативность и эстетику — нам не избежать и жутких экземпляров. Будь то скамьи в метро, статуи или фигуры на детских площадках — некоторые из них вызывают ужас и ночные кошмары! Сообщество на форуме Reddit собирает подобные примеры жуткого дизайна.