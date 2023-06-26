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30 примеров дизайна, которые наводят жути

30 примеров дизайна, которые наводят жути

Автор:
26 июня 2023 17:38
Сообщество : Юмор
Метки: Фотографии   Юмор   дизайн   дизайнеры   жутко   нелепости   подборка   смешно   фейлы   фото   
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Дизайн окружает нас повсюду в повседневной жизни. И хотя вокруг много хороших примеров, в которые вложили креативность и эстетику — нам не избежать и жутких экземпляров. Будь то скамьи в метро, статуи или фигуры на детских площадках — некоторые из них вызывают ужас и ночные кошмары! Сообщество на форуме Reddit собирает подобные примеры жуткого дизайна.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   Юмор   дизайн   дизайнеры   жутко   нелепости   подборка   смешно   фейлы   фото   
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1  комментарий
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117
София Час назад
"Лучше не САДИТЕ сюда детей". Как бы не прижилось. Часто так стали писать.
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